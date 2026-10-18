Comité de las Regiones de la UE destaca la Línea contra la Hiperregulación de la Comunidad y su atracción de inversión

Archivo - La consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, posa para Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de las Regiones de la Unión Europea ha destacado la Línea Abierta contra la Hiperregulación impulsada por la Comunidad de Madrid y también su capacidad para atraer inversión extranjera.

Así lo recoge el Informe Europeo sobre el Estado de las Regiones y Ciudades 2026 elaborado por este organismo y dado a conocer esta semana. El documento recoge los principales problemas que afrontan los territorios europeos y destaca iniciativas regionales y municipales desarrolladas para hacerles frente.

En este caso, la mención a la Comunidad llega en el apartado 'Mercado único y comercio', en el epígrafe destinado a 'Regiones y ciudades en cuestiones laborales'.

El informe afirma que "con demasiada frecuencia" la burocracia "obstaculiza la consecución de los objetivos del mercado único y acentúa su fragmentación". Considera el Comité que las regiones y las ciudades están "en primera línea de los esfuerzos de simplificación" para favorecer este ecosistema económico.

Como ejemplo de ello sitúa a la Comunidad de Madrid, sobre la que destaca que ha recibido más de la mitad de la inversión extranjera de España en 2025 y subraya que su Línea Abierta contra la Hiperregulación contribuyó a tomar 540 medidas para eliminar obstáculos administrativos.

FUTURA LEY CONTRA LA HIPERREGULACIÓN

Precisamente a final del pasado mes desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo se destacó que la futura Ley contra la Hiperregulación --que confían en aprobar antes de las elecciones de mayo-- incluirá varias iniciativas destinadas a la simplificación, como la obligación de eliminar eliminar una carga administrativa de valor equivalente cada vez que una nueva norma imponga otra a las empresas.

Asimismo, buscará reducir las cargas burocráticas de ciudadanos y empresas y mejorar la competitividad y la capacidad de inversión de la región. Entre las "medidas novedosas" también figura que las nuevas obligaciones que impliquen cargas para empresas solo entrarán en vigor en dos fechas al año: el 2 de enero o el 1 de julio.

La medida, inspirada en el modelo británico, pretende ofrecer una mayor previsibilidad y facilitar la planificación de las compañías, en particular de las pequeñas y medianas empresas. La norma introducirá además cláusulas de caducidad para las normativas de organización, con el objetivo de evitar que permanezcan vigentes por inercia disposiciones que ya no sean útiles.