La Comunidad aclara que su respuesta sobre Peironcely 10 no es vinculante

Publicado 26/10/2019 9:59:58 CET

La Comunidad de Madrid ha aclarado que el expediente sobre la protección de Peironcely 10 no ha pasado por la Comisión de Urbanismo, integrada por representantes de diversas áreas de la administración regional, de las administraciones locales y un miembro de la Administración General del Estado, porque esta no se ha constituido, y que, en cualquier caso, su respuesta no es vinculante.

Así, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, han asegurado, en declaraciones a Europa Press, que el Ayuntamiento de Madrid podría aprobar el expediente sobre la casa fotografiada por Robert Capa como símbolo de la Guerra Civil, no solo por silencio administrativo, pues ya han transcurrido cinco meses desde que el Consistorio lo envió, sino porque además la respuesta no es vinculante.

La Comisión de Urbanismo está pendiente de constituirse debido a la conformación del nuevo gobierno, pero las mismas fuentes han señalado que "en breve" se constituirá.

Por su parte, el delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, ha manifestado esta semana que esperará la respuesta de la Comisión de Urbanismo y ha descartado tramitar esa protección por silencio administrativo positivo.

Fuentes esgrimió que se busca catalogar la protección de un inmueble que no tenía ninguna modificación, y por ello "su valor parece sobrevenido". Apuntó asimismo a una "una actuación de expropiación", lo que recomienda "prudencia en su tramitación".

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en noviembre de 2018 una proposición que insta al Consistorio a realizar en este inmueble un museo sobre los bombardeos en la Guerra Civil.