La Comunidad aplica el cierre perimetral en cinco zonas nuevas y lo levanta en seis

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid aplicará el cierre perimetral a partir del próximo lunes en cinco zonas básicas de salud nuevas y las levantará en seis, quedando bajo restricciones de movilidad un total de 16 zonas básicas de salud y dos municipios.

En concreto, durante 14 días a partir del lunes, las limitaciones se extienden a las zonas básicas de salud (ZBS) de Madrid capital de Vicente Muzas, en el distrito de Hortaleza, y la de Daroca, en el de Ciudad Lineal; la de Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes, Las Ciudades en Getafe, y la de Las Rozas en Las Rozas.

Desde el día 9 de mayo, cuando decae el estado de alarma, las medidas tendrán que ser ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), según ha aclarado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en la rueda de prensa semanal sobre la situación epidemiológica y asistencial, junto al viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero.

Se levantan las restricciones en las ZBS de Madrid capital de Eloy Gonzalo (Chamberí), y las de Quinta de los Molinos y Rejas (distrito de San Blas Canillejas); la de Barcelona, en Móstoles; y la de Villanueva del Pardillo, así como en la localidad de Moralzarzal.

Por el contrario, se prorrogan hasta el 9 de mayo en las zonas básicas del municipio de Madrid de Castelló (Salamanca), Villa de Vallecas (Villa de Vallecas), Barajas (Barajas), Silvano (Hortaleza), Chopera (Arganzuela), y en Majadahonda, la zona básica de Majadahonda; en Mostoles, La Princesa; y en Getafe, Las Margaritas, así como en el municipio de Manzanares el Real.

Además, se mantienen en las zonas básicas del municipio de Madrid de Gandhi (Ciudad Lineal) y General Fanjul (Latina), así como en Alcalde Bartolomé González (Móstoles) y San Agustín de Guadalix.

Los criterios que ha establecido la Dirección General de Salud Pública para las limitaciones en estos núcleos de población son el umbral de 500 casos por 100.000 habitantes a 14 días, la tendencia creciente y la transmisión comunitaria.

En estos núcleos de población viven 451.949 ciudadanos, el 6,7% del total de la región y concentran el 8,5% de los casos de los últimos 14 días.

MEDIDAS PARA TODA LA REGIÓN HASTA EL 9 DE MAYO

La Comunidad de Madrid mantiene también hasta las 00:00 horas del 9 de mayo (fecha prevista para la finalización del Estado de alarma), la prohibición de las reuniones de no convivientes en domicilios, salvo que se trate de cuidados a terceras personas (mayores, dependientes, menores de edad o personas vulnerables).

En este sentido, la Consejería de Sanidad recuerda que el 80% de los contagios de COVID-19 se produce en el ámbito familiar y domiciliario.

También continúa la limitación de movilidad nocturna desde las 23:00 horas hasta las 06:00 horas y que el sector de la hostelería y de la restauración puedan permanecer abiertos hasta las 23:00 horas, quedando prohibida la entrada de nuevos comensales después de las 22:00 horas.

La Consejería de Sanidad recuerda que sigue siendo obligatorio, dentro de las medidas preventivas para hacer frente al COVID-19, asegurar la ventilación adecuada y permanente de los establecimientos; separación entre los grupos de mesas; que el número de comensales en las terrazas sea de un máximo de seis personas por mesa, y de cuatro en el interior de los establecimientos, y que está prohibido el consumo en barra.

Asimismo, reitera la obligatoriedad del uso de mascarilla de forma continuada, tanto en el interior como en terrazas, excepto en el momento concreto de la ingesta de bebida o comida.

Por su parte, Zapatero, tras recordar que "el Gobierno de España no ha tomado ninguna decisión en relación con medida legislativa alguna que facilite la gestión de la pandemia", ha constatado que "hay una serie de medidas que afectan a los derechos fundamentales y otra serie de medidas que no afectan a los derechos fundamentales, por tanto las que no afectan a derechos fundamentales podrán adoptarse sin necesidad de ratificación judicial, y las que afectan a derechos fundamentales precisan autorización judicial".

Andradas ha defendido que seguirán tomando las medidas "adecuadas en función de la situación de la evolución epidemiológica y en función de la capacidad asistencial y demás parámetros", y ha precisado que las que afectan a los derechos fundamentales tienen que ver con la movilidad y el límite de personas que se pueden agrupar.

En su caso, sobre la base de informes técnicos que contemplan los datos de situación, tanto epidemiológicos como de capacidad asistencial, y el impacto esperado de las medidas, solicitarán la ratificación del TSJM, como hacían durante los meses de septiembre y parte de octubre, hasta la publicación del Real Decreto de estado de alarma, ha explicado Andradas, quien ha señalado que ya se está preparando la información técnica.

