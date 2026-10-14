La Comunidad asegura que huelga educativa se está desarrollando con normalidad y lamenta "incidentes aislados"

1125309.1.260.149.20261014131456 Archivo - La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, durante un Desayuno Madrid, en el Auditorio Meeting Place, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Pre - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha asegurado este miércoles que la huelga educativa convocada en la región se está desarrollando con normalidad pese a algunos "incidentes aislados" y ha insistido en que la misma es "política y electoralista".

Lo ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, junto al portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, el mismo día en que el profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid inicia una huelga indefinida para reclamar "más recursos y mejores condiciones laborales".

La consejera ha subrayado que el único objetivo que buscan los sindicatos con esta huelga es "parar por completo el sistema educativo", algo que ha enmarcado en el "otoño caliente" del que aseguran que llevan amenazando meses.

"Es una huelga con objetivos políticos y electoralistas porque reivindican, ojo, en la región que mejores resultados ha obtenido en el informe PISA, lo que no han pedido en ninguna otra comunidad autónoma, ni tampoco en el Ministerio", ha reprochado.

Zarzalejo ha detallado que la primera jornada de esta huelga está transcurriendo "con normalidad" y con un seguimiento del 44,6% pese a los incidentes aislados que "lamentan" desde el Gobierno regional.

En concreto, ha indicado que dos policías han resultado heridos en la manifestación en la Universidad Complutense de Madrid, que se ha saldado con cinco detenidos, mientras que en la Dirección de Área Territorial Este ha habido una concentración de 70 huelguistas que se ha disuelto tras la aparición de la Policía. A ello, ha añadido que en la zona norte se ha producido la "agresión" de un vigilante de seguridad.

En este contexto, ha defendido que los servicios mínimos "se están respetando" y y ha subrayado que desde el Gobierno regional estarán "muy vigilantes" para que se cumplan y se garantice el derecho a la educación de todos los alumnos madrileños y de todos los trabajadores que quieran acudir a su puesto de trabajo.