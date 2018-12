La Comunidad asegura que el Metro ha podido absorber la demanda de viajeros de hoy con escenario 2 por contaminación

Publicado 12/12/2018 14:15:42 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha indicado este miércoles que la Dirección del Metro ha hecho un "trabajo extraordinario" que "hoy se manifiesta" en que la demanda de viajeros con el Protocolo 2 de Contaminación "ha podido absorber la demanda".

Tras presentar unas nuevas líneas de autobuses en Las Rozas, Gonzalo se ha referido también a las cifras sobre el número de trenes y usuarios del Metro de este mes en comparación a las registradas hace un año, y ha indicado que "se está produciendo publicidad y propaganda" del Ayuntamiento de Madrid.

"Lo que dice el Ayuntamiento es no aportar ningún dato. Yo ayer estuve escuchando a una técnica porque ni los propios políticos tuvieron la ambición de salir a contarnos a los ciudadanos de Madrid cómo se estaba produciendo la ejecución del plan de Madrid Central", ha indicado, para añadir que esta técnica no dio los datos de lo que son las fronteras anticontaminación y además hizo "una serie comentarios" que, a su juicio, sobran porque "lo que tienen que quedarse es en el rigor técnico".

Gonzalo ha asegurado que, en contra de esto, ella está "rodeada de los mejores técnicos" y que ha llevado al Consejo de Gobierno la contratación de 100 conductores, con un presupuesto de 5 millones de euros. "Que me diga el Ayuntamiento cuánto dinero pone encima de la mesa para sacar más autobuses y para poner soluciones a los problemas, que por cierto, han creado ellos", ha añadido.

La consejera ha asegurado, con motivo de la presentación de las líneas de autobús en Las Rozas, que el Consorcio ha puesto en marcha una "amplia oferta" de autobuses interurbanos, que "también da mucho servicio" a los ciudadanos que no viven en Madrid.

"PUBLICIDAD Y PROPAGANDA" DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

En cuanto a las críticas del Ayuntamiento de Madrid sobre el servicio de transporte público por parte del Consorcio, ha dicho que "es lamentable" la postura del Consistorio que "lo único que hace es publicidad y propaganda poniendo unas líneas que no son posibles en el desarrollo tal y como está planificado desde el Consorcio de Transportes".

En su opinión, "Madrid es un atasco continuo y (el Ayuntamiento)trabaja desde la improvisación, mandando mensajes muy cortoplacistas" que, lo único que conllevan "es que a los ciudadanos que viven en Madrid y aquellos ciudadanos que viven en otros municipios y que quieren acudir en este caso al centro de la ciudad, se sientan y se consideren imposibilitados porque no ofrecen propuestas como digo planificadas, con rigor y con un mantenimiento de sistema de servicio".

Según Gonzalo, Metro de Madrid está poniendo los recursos "económicos" y "humanos" para dar "posibilidad y cabida" a la demanda de viajeros. "Así se manifiesta y se demuestra durante el último año, por el número en crecimiento de demanda de viajeros en la red de Metro y la disminución en el número de incremento de demanda de viajeros en la Empresa Municipal de Transportes", ha subrayado.

ESTA MAÑANA "LA NOTICIA ES LA NO NOTICIA"

Por eso, ha insistido en que "esta mañana" la "noticia es la no noticia" en la que "ellos han invertido mucho esfuerzo" en "publicidad y propaganda" porque "no ha habido el caos que ellos consideraban que se iba a producir". "Los datos lo que nos demuestran es que llega un por ciento de aumento demanda, pero lo cierto es que nosotros hemos sacado los trenes, como no puede ser de otra manera", ha destacado.

DATOS DEL METRO

La red de Metro de Madrid ha registrado este miércoles un 0,78 por ciento menos de usuarios respecto a ayer martes, y un 0,72 por ciento más de pasajeros respecto al miércoles de la pasada semana, según han informado desde la Consejería de Transportes.

Estas fuentes han explicado que hoy miércoles se han "cumplido todas las tablas de trenes", y que "los únicos que no han salido" han sido 11 trenes por los paros convocados por los maquinistas.