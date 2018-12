La Comunidad asegura que Pozuelo no ha presentado recurso al inmueble para MENAS e insiste en no estigmatizar

Actualizado 27/11/2018 14:24:04 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha notificado este martes a la Consejería el cese de actividad por incumplimiento de la normativa

La Comunidad de Madrid ha asegurado este martes que el Ayuntamiento de Pozuelo no ha presentado ningún recurso "formal" contra que se traslade a un inmueble de la localidad a menores extranjeros no acompañados (MENAS).

"No nos consta, tampoco a la entidad con la que se han concertado las plazas", ha sostenido el vicepresidente regional, Pedro Rollán, en rueda de prensa, después de que el Consistorio haya anunciado que pedirá el cese de actividad del emplazamiento porque no contempla el uso que el Gobierno regional pretende darle.

Fuentes municipales han detallado a Europa Press que precisamente este martes el Consistorio ha notificado a la consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno, el cese de actividad del piso por incumplimiento de la normativa ya que el planeamiento urbanístico de Pozuelo "no contempla" el uso que la Comunidad pretende dar a la vivienda para que residan los MENAS.

Sin embargo, Rollán ha recordado que tanto ese inmueble como cualquier otro en el que se valora llevar a MENAS cuenta con "la normativa vigente". Asimismo, ha explicado que el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, articula la prestación de este tipo de servicio de primera acogida. Posteriormente, los menores tras tres o cuatro meses se dirigen a otro tipo de recursos. Rollán ha remarcado que todos los inmuebles en los que se valora

El también consejero de Presidencia ha defendido que "no se puede estigmatizar". "Estamos hablando de niños", ha recalcado, al tiempo en el que ha afeado unas declaraciones "desafortunadas" de un alcalde del norte de Madrid que estableció "una relación directa entre posible inseguridad y menores acompañados", en relación al regidor de Somosierra, Francisco Sanz Gutiérrez.

Rollán ha hecho hincapié en que hay que darles "una oportunidad porque han puesto su vida en peligro, también han sido víctimas de una política errática del Gobierno de la Nación". El vicepresidente ha insistido en que el Ejecutivo autonómico "lo que no va a hacer es dejar de asumir la responsabilidad que tiene, de garantizarles ese primer servicio".

En este sentido, ha explicado que han llevado a cabo acuerdo con entidades y asociaciones especializadas que saben perfectamente como acoger, acompañar e integrar a estos menores así como quieren poner en funcionamiento centros gestionados directamente por la Comunidad, "con capacidad abultada en un espacio corto de tiempo".

El vicepresidente ha incidido en que la tarde este lunes la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la consejera de Políticas Sociales, Lola Moreno, para ver dónde está el error en la disparidad de criterios con la cifra de menores que ha acogido la región y que propició que se le dieran solo 1.500 euros de un partida de 40 millones. Tras el encuentro, ambas administraciones se han emplazado a una reunión técnica.

INFORME MUNICIPAL

En el informe urbanístico emitido por el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que la actividad ejercida por una fundación en el inmueble de referencia, se incluye en el uso "Equipamiento de la Clase dotacional, de la categoría salud y Bienestar Social del vigente Plan General de Ordenación urbana", "no estando dicho uso" entre los recogidos como compatibles en las edificaciones de la zona. "No se considera autorizable la implantación del mismo en el inmueble de referencia", especifica el documento.

Así, fuentes municipales han recalcado que la normativa municipal establece que el inmueble puede "sólo puede destinarse a local comercial o despacho profesional vinculado a la vivienda" pero "no se puede autorizar como centro residencial". "No es porque sean menores extranjeros. Es porque no es un sitio adecuado. La respuesta sería la misma si fuera para personas mayores u otro colectivo", han subrayado.

Por otra parte, en el Consistorio han indicado que fueron los residentes los que se enteraron de la ubicación de este recurso "al ver el camión de la mudanza". "Solicitaron información al Ayuntamiento sobre los usos permitidos para la vivienda al entender que no se trata de un lugar adecuado", aseguran.