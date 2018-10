Comunidad y Ayuntamiento invertirán 250.000 euros en reformar el cementerio

Publicado 26/10/2018 12:49:05 CET

ALCOBENDAS, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid financiará la mayor parte de una reforma parcial del camposanto de Nuestra Señora de la Paz, ubicado junto a la Ermita de la Virgen en el Soto de La Moraleja, una inversión que alcanzará los 250.000 euros.

Según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, el Consistorio se encargará del 25 por ciento y el Gobierno regional del 75 por ciento.

El alta de la obra se pidió el pasado mes de julio y el Consistorio alcobendense está a la espera del informe de viabilidad de la Comunidad, que está en marcha, de acuerdo a la información adelantada por el diario 'Gente'.

No obstante, las mejoras no se llevarán a cabo en esta legislatura, tal y como se había comprometido el Ayuntamiento. Según los datos que maneja el Consistorio, los trabajos no podrán comenzar antes del segundo trimestre del año que viene, por lo que no estarán culminados en mayo, cuando finaliza la legislatura.

Las obras consistirán en una reforma parcial del cementerio, que incluye la remodelación de las zonas terrizas, la pavimentación de itinerarios y pasillos, la colocación de barandillas y otros elementos de seguridad, y el enfoscado de los muros de cerramiento.

En total, se invertirán 250.000 euros, que se suman a las pequeñas partidas dedicadas al camposanto en los últimos años, tras las quejas de los familiares y tras un informe de los trabajadores que aseguraba en el año 2010 que este espacio estaba en "ruina".

A pesar de esta situación, desde entonces y hasta ahora, solo se han destinado 18.000 euros en 2016 a rehabilitar los nichos situados en la galería de la zona vieja del camposanto.

MÁS APARCAMIENTO EN CUESTABLANCA

La urbanización Cuestablanca contará con 14 nuevas plazas de aparcamiento próximamente en una zona con una gran demanda. El Ayuntamiento de Alcobendas va a invertir 25.000 euros para crear estas plazas de estacionamiento en línea en la calle Francisco Chico Mendes, frente al instituto Severo Ochoa.

Con esta actuación se cumple con una de las peticiones vecinales solicitada al Consistorio, ya que el entorno cuenta con un instituto, el Severo Ochoa, un pabellón deportivo, el Antela Parada, y la residencia de mayores Gastón Baquero, de la Comunidad de Madrid.

En la acera de los pares de Francisco Chico Mendes se va a realizar una nueva alineación de la calzada, creando las 14 plazas de aparcamiento donde antes había unos parterres de tierra y respetando los árboles plantados en la zona. La reforma de la calle incluye la mejora de la seguridad vial de esta neurálgica calle de la urbanización Cuestablanca.

Las obras han comenzado ya y se prolongarán hasta finales del mes de enero, según las previsiones iniciales.