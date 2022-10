Comunidad celebra el X aniversario del Bachillerato de Excelencia, un "ejemplo" que ha multiplicado por diez sus alumnos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un acto en el instituto San Mateo en el X aniversario del Bachillerato de Excelencia, a 21 de octubre de 2022 - Ricardo Rubio - Europa Press



La Comunidad de Madrid ha celebrado este viernes el X aniversario de la primera promoción que cursó el Bachillerato de Excelencia, "estímulo y ejemplo" para toda la sociedad, y que ha conseguido en este tiempo multiplicar por diez el número de alumnos que lo cursan, pasando de 85 a casi cerca de 1.000.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido al IES San Mateo acompañada del vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio. Este es un centro pionero donde empezó a funcionar el programa piloto de Bachillerato de Excelencia en el curso 2022/12 y es el único donde se imparte de forma integral esta modalidad con todas las opciones: Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales.

Además, es el que más veces ha obtenido la nota más alta en EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad), con dos puntos por encima de la media regional. Allí, su director, Horacio Silvestre, ha hablado de las "cinco fuentes del éxito" de esta modalidad: libertad, verdad, sencillez, ciencia y responsabilidad".

"El IES no es un gueto, no es una burbuja, no una institución alejada del mundo o de la sociedad sino al revés. Es una institución que trasfiere, que da al mundo un conjunto de chicos, que cada uno con su singularidad aportarán a la sociedad lo mejor personal y lo mejor para todos", ha señalado.

Algunos de los alumnos de esta modalidad han compartido, además, su experiencia en un vídeo proyectado durante el acto. Cristina Mateo, ahora médico, ha destacado en él que estudiar Bachillerato de Excelencia supuso "una gran lección de humildad". "Me creía la reina del mambo y tuve que aprender a destacar de otra manera", ha comentado.

Raúl González, graduado en Matemáticas-Física, ha destacado que les preparan, además, para actividades extraescolares, para olimpiadas, para "aprender cosas que no están en el currículo de Bachillerato" pero con la que disfrutaron.

Para la presidenta regional, los alumnos que han curso el Bachillerato de Excelencia se marcaron "metas altas y a base de disciplina y talento las han alcanzado" y son "un ejemplo para todos".

"Mientras nosotros estemos al frente de la Comunidad de Madrid este programa cumplirá muchos más años. Son 10 años de estímulo y de ejemplo para toda la sociedad y con un mensaje claro y que es muy necesario que escuchen otros jóvenes: esforzarse siempre es el camino", ha subrayado.

3.200 ALUMNOS DESDE SU INICIO

Desde su inicio, más de 3.200 estudiantes han cursado esta modalidad dirigida a los que finalizan la etapa de Secundaria Obligatoria con altas calificaciones en su expediente para que puedan recibir un aprendizaje más exigente. Tiene acceso cualquier alumno, siempre que durante su escolarización haya acumulado méritos académicos suficientes.

Los interesados tienen que presentarse a los exámenes de los Premios Extraordinarios de ESO o tener una nota media igual o superior a 8 en Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera, Geografía e Historia y Matemáticas de 4º de Secundaria.

Además del San Mateo, los 16 centros públicos con este programa, a través de 41 Aulas de Excelencia, son el Pintor Antonio López (Tres Cantos), Prado de Santo Domingo (Alcorcón), Palas Atenea (Torrejón de Ardoz), El Burgo - Ignacio Echeverría (Las Rozas de Madrid), Diego Velázquez (Torrelodones), Gerardo Diego (Pozuelo de Alarcón), Arquitecto Ventura Rodríguez (Boadilla del Monte), Villa de Valdemoro (Valdemoro), Margarita Salas (Majadahonda), Los Rosales (Móstoles), Francisco Umbral (Ciempozuelos), Alka'a-Nahar (Alcalá de Henares), José Hierro (Getafe) y Guadarrama (Guadarrama), Las Encinas (Villanueva de la Cañada) y el Carmen Martín Gaite (Navalcarnero).