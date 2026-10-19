La Comunidad cifra en un 13% el seguimiento de la huelga educativa durante este lunes y sindicatos lo elevan al 50%

Profesores cortan la vía de servicio de la A3, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha cifrado en un 13,2% el seguimiento de la huelga educativa este lunes, en la que es la cuarta jornada de las protestas del profesorado para exigir una mejora de sus condiciones en la región, mientras que los sindicatos han elevado esta cifra al 50%.

Desde el Gobierno regional han lamentado que se hayan "radicalizado" estas protestas, después de que esta mañana cortaran un tramo de la A-3 y se concentraran frente a un instituto en Vallecas que iba a visitar la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedez Zarzalejo, quien finalmente ha suspendido su acto previsto por motivos de seguridad.

"En apenas cuatro días han perdido la mayor parte del apoyo de los docentes en las aulas pasando del 44,6 de seguimiento del pasado miércoles al 13,2% de hoy", han asegurado desde el Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, han criticado que algunos siguen "empeñados" en trasladarse a las calles para "impedir el desarrollo normal de la actividad en los centros y seguir tomando como rehenes a los alumnos, a sus familias, a los docentes y a toda la ciudadanía".