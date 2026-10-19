La Comunidad concentró en mayo el 21,5% de los pasajeros aéreos internacionales con 2,3 millones y un avance del 5,6%

Archivo - Archivo.- Aeropuerto de Barajas - RICARDO RUBIO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid concentró en septiembre el 21,5% de las llegada de pasajeros internacionales a España por vía aérea, con 2.481.162 visitantes, un 4,6% más que en el mismo periodo de 2025, según datos de Turespaña difundidos este lunes por el Ministerio de Industria y Turismo.

De ellas, 1.968.994 correspondieron a compañías tradicionales, lo que supone un aumento del 4,6% con respecto al año anterior, y la región se situó nuevamente como principal destino concentrando el 42,5% de las llegadas por esta vía a nivel nacional. Por su lado, las 512.168 llegadas restantes fueron en compañías de bajo coste, el 7,4% del total y un avance interanual del 9,7%.

En el noveno mes del año, las seis principales Comunidades Autónomas acapararon el 96,9% del total de llegadas, registrando todas aumentos menos Canarias, que se apuntó un descenso del 0,7%. Por su lado, la Comunidad Valenciana y Andalucía registraron una notable subida de dos dígitos (+10,3% y +10,2%, respectivamente) y Baleares es la que creció con más moderación (+2,6%).

La Comunidad de Madrid fue la que acaparó en septiembre el mayor número de pasajeros con el 21,5% de las llegadas, siguiéndole Cataluña con una cuota del 20,6%, y también lideró el flujo de llegadas en compañías tradicionales, con una cuota del 42,5%. Por su lado, entre las compañías de bajo coste, Cataluña, con una cuota del 23,7%, fue principal receptora en esta modalidad este mes, por delante de Baleares, con una cuota del 22,3%.

En cuanto a aeropuertos, Adolfo Suárez Madrid-Barajas encabeza la lista, recibiendo 2.481.142 pasajeros, un 5,6% más y el 21,5% del total nacional. El aeropuerto de Barcelona se situó en segundo lugar, con 2,1 millones de pasajeros, un 4,1% más. Interanualmente, el aeropuerto que más creció fue el de Sevilla, con una subida del 17,3%.

En el acumulado del año, la región concentró el 22,3% de las llegada, con 20.273.862 visitantes, un 5,6% más que en los nueve primeros meses de 2025. En este caso, también lidera las llegadas en compañías tradicionales, con 15.888.898 pasajeros, el 44,3% del total y un repunte interanual del 4,6%.

En el caso de las compañías de bajo coste, la Comunidad concentró un 8% de las llegadas de enero a mayo, con un total de 4.384.822 pasajeros, lo que supone un incremento del 7,1%.

DATOS DE ESPAÑA

A nivel nacional, las llegadas de pasajeros aéreos internacionales a España alcanzaron los 11,5 millones en septiembre, lo que supuso un crecimiento del 5,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El mercado europeo se consolidó como el principal emisor de viajeros al concentrar el 85,4% del tráfico global, con una subida interanual del 5,2%, mientras que las llegadas desde el continente americano aumentaron un 3,2% para representar el 6,4% del flujo total. Por su parte, los viajeros procedentes de Asia aumentaron un 2%.

Con estos datos, la cifra acumulada en los nuevo primeros meses del año asciende a 90,9 millones de pasajeros internacionales, lo que representa una progresión del 5,2% respecto a 2025 y la suma de cerca de 4,5 millones de visitantes adicionales.

En septiembre, el flujo de pasajeros desde los principales mercados, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia crecieron, mientras que, un mes más, destacó la importante subida interanual de Polonia. Por otro lado, desaceleró, con respecto a meses anteriores, el volumen de llegadas de Estados Unidos.

Además, en la diversificación de mercados (resto de países) destacaron el incremento de pasajeros internacionales procedentes de China, Japón y Canadá. En el caso de los principales países iberoamericanos, excepto Colombia, se anotaron cifras positivas, destacando México.

Entre los mercados tradicionales, desde Reino Unido llegaron alrededor de 2,6 millones de pasajeros internacionales, lo que supuso el 22,3% del total del flujo de llegadas, con un incremento interanual del 5,2%. Baleares fue su principal destino, con una cuota del 25,3% del total, y un avance del 1,7%. Le siguieron Canarias, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.

Todas las comunidades, excepto Galicia y el Principado de Asturias, incrementaron notablemente la recepción de llegadas en septiembre, destacando la Comunidad de Madrid y País Vasco.

Desde Alemania volaron 1,5 millones de pasajeros en septiembre (13,4% del total), con un ligero ascenso interanual del 0,9%, que favoreció en gran medida a Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Por el contrario, Canarias recibió cerca de 14.000 pasajeros menos. Baleares fue la primera comunidad de destino con una cuota del 45,8%

Un total de 1,1 millones de pasajeros internacionales procedentes de Italia, lo que supuso el 9,6% del flujo recibido en septiembre, con un crecimiento interanual del 8,1%. Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Madrid fueron las comunidades que han experimentado notables incrementos.

Mientras, los principales receptores fueron Cataluña con una cuota de llegadas del 27,9% y un moderado retroceso (-1,7%), y la Comunidad de Madrid con cuota.

De su lado, Francia emitió emitió 6,6% del total de pasajeros, mostrando un leve incremento interanual del 0,3%. Cataluña experimentó un retroceso de dos dígitos. En menor medida también retrocedieron la Comunidad Valenciana y el Principado de Asturias. Por el contrario, Canarias registró una subida del 20%. La Comunidad de Madrid con una cuota del 24,2% de llegadas fue el principal destino de este mercado.

Los pasajeros llegados desde Países Bajos representaron el 4,5% del total, en tanto que experimentaron una disminución del -0,4% en septiembre, en gran medida por el descenso en Baleares, Cataluña y el País Vasco. Las principales receptoras fueron la Comunidad Valenciana y Cataluña aglutinando el 40% de las llegadas.