La Comunidad culpa al Gobierno de no poder llevar el Metro al barrio de Las Águilas ante las protestas de los vecinos

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada por el Consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, visita las obras de ampliación de la línea 11 de Metro, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha responsabilizado al Gobierno central de no poder ampliar la Línea 11 de Metro hasta el barrio de Las Águilas, ubicado en el distrito de Latina de la capital, tras las protestas vecinales por unos planes de ampliación del suburbano por parte del Gobierno madrileño que dejan fuera a estas zonas.

En concreto, durante el último Debate sobre el Estado de la Región, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunció una nueva expansión de la red con 32 nuevos kilómetros hacia Leganés, Móstoles y Las Tablas, al norte de la capital, con el año 2034 como horizonte.

En este contexto, la Asociación de Vecinos de Las Águilas y la Plataforma por la Ampliación Sur de la Línea 11 reclaman que se ejecuten las estaciones de San Ignacio de Loyola, Buenavista y Avenida de la Aviación, previstas en el Plan General de Madrid desde 1997, insistiendo en que facilitarían el transporte de hasta 70.000 vecinos.

Por su parte, el consejero ha señalado que la Comunidad "siempre" ha estado evaluando hacer llegar el Metro hasta esas zonas, afirmando que era "una de las cuestiones más importantes". Sin embargo, ha achacado la decisión de no llevar a cabo finalmente esa ampliación a "un informe negativo del Ministerio de Defensa", que "priva" al Gobierno regional de construir por debajo de la superficie de la Base Aérea de Cuatro Vientos.

"Es el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, y el Ministerio de Defensa quien no nos deja llevar el Metro de Madrid al barrio de Las Águilas. Por lo tanto, la siguiente alternativa, que es la que estamos valorando, es llevarlo hacia el sur, en este caso, llevarlo hacia el municipio de Alcorcón y Mostoles", ha concluido en declaraciones a los medios en un acto en la estación de Ciudad Lineal.