La Comunidad declara BIC un 'San Juan' atribuido a Rubens y una 'Inmaculada' de Juan de Pareja

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos, a 2 de julio de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de bien mueble individual, las pinturas 'San Juan Evangelista en Patmos', atribuida a Pedro Pablo Rubens, e 'Inmaculada Concepción', de Juan de Pareja.

Las dos declaraciones publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), consultadas por Europa Press, justifican su protección por el relevante valor histórico y artístico de ambas obras.

'San Juan Evangelista en Patmos' es un óleo sobre lienzo de la escuela flamenca, de 210 por 180 centímetros, fechado entre 1628 y 1629. La obra carece de firma y su autoría se atribuye a Pedro Pablo Rubens.

El cuadro representa a san Juan durante su destierro en la isla griega de Patmos, en el momento de recibir la visión de la mujer del Apocalipsis con el Niño enfrentándose a un dragón de siete cabezas.

Según la documentación incorporada al decreto, la pintura habría sido realizada durante el segundo viaje de Rubens a España, entre agosto de 1628 y abril de 1629, una etapa de madurez en la que permaneció alojado en el Real Alcázar de Madrid, conoció a Velázquez y ejecutó alrededor de cuarenta obras.

La atribución fue defendida por Matías Díaz Padrón, quien fue conservador jefe de pintura flamenca y holandesa del Museo del Prado. El investigador ya citó el lienzo en su tesis doctoral de 1976 y le dedicó posteriormente un estudio publicado con carácter póstumo en 2023.

El documento también señala que Francisco Pacheco recogió la existencia de este lienzo en su tratado 'Arte de la pintura, su antigüedad y grandezas', publicado en 1649, donde indicó que Rubens lo realizó durante su estancia en la Corte para Jaime de Cárdenas y Manrique, que llegaría a ser quinto duque de Maqueda.

La pintura aparece vinculada desde finales del siglo XVII al convento de la Encarnación de Carmelitas Descalzas de Boadilla del Monte. La primera referencia segura a su presencia en esta localidad data de 1970, cuando fue incluida en el inventario artístico de la provincia de Madrid. Actualmente continúa en manos de la comunidad religiosa, que se trasladó a una nueva sede en 1974.

RESTAURADA EN 2006

La obra fue restaurada en 2006 debido a su preocupante estado de conservación. La intervención recuperó sus dimensiones originales mediante la eliminación de añadidos posteriores de 37 centímetros en el borde inferior y de 12 centímetros en el lateral izquierdo, además de incorporar un nuevo marco de madera de pino inspirado en modelos del siglo XVII. Durante estos trabajos no se encontró ninguna firma.

Una inspección técnica efectuada en septiembre de 2025 detectó abolsamientos por falta de tensión en el lienzo, que podrían provocar deformaciones permanentes, así como algunas pérdidas de adhesión entre la tela original y el entelado posterior.

La película pictórica presenta craquelado, aunque se encuentra en general bien asentada, además de oscurecimiento y restos de suciedad. Las futuras intervenciones deberán respetar los criterios de salvaguarda, reversibilidad y compatibilidad de materiales establecidos por la legislación autonómica de patrimonio cultural.

UNA DE LAS ESCASAS OBRAS FIRMADAS DE JUAN DE PAREJA

La segunda pintura declarada BIC es una 'Inmaculada Concepción' de Juan de Pareja, un óleo sobre lienzo de 203 por 128 centímetros, fechado en torno a 1660 y perteneciente a un coleccionista privado.

El cuadro está firmado por el artista en la esquina inferior derecha y constituye, según el expediente, una de las escasas obras firmadas que se conservan de Pareja, cuyo catálogo continúa siendo objeto de investigación.

El decreto recuerda que la exposición dedicada al pintor por el Metropolitan Museum of Art de Nueva York en 2023 estableció catorce atribuciones firmes y elevó hasta 23 el número de obras con atribuciones posibles, más de la mitad de ellas fuera de España.

El documento contabiliza cinco lienzos atribuidos al artista en colecciones públicas españolas y otras seis obras de titularidad privada conservadas en España, entre ellas tres representaciones de la Inmaculada Concepción.

Juan de Pareja, nacido hacia 1606 y fallecido en Madrid en 1670, fue esclavo de Velázquez. El pintor sevillano firmó en Roma su carta de manumisión el 23 de noviembre de 1650, aunque estableció que Pareja debía permanecer a su servicio durante otros cuatro años, hasta 1654. A partir de su liberación desarrolló una carrera artística independiente.

La 'Inmaculada Concepción' ahora protegida muestra a la Virgen como una mujer joven situada sobre un creciente lunar invertido, con cabezas de ángeles a sus pies. Viste túnica blanca y un manto de color azul y aparece rodeada por distintos símbolos marianos, entre ellos una torre, un ciprés, una ciudad, una fuente, un templete y una escalera.

La Comunidad destaca el dibujo marcado, la monumentalidad de la figura, el intenso azul del manto y la serenidad de la expresión, elementos que convierten el lienzo en un ejemplo de la iconografía de la Inmaculada en el Barroco español y lo relacionan con la escuela madrileña de la segunda mitad del siglo XVII.

PROTEGIDA TRAS DENEGARSE SU EXPORTACIÓN

La pintura perteneció a la Colección Ordóñez de Madrid y fue publicada por el historiador del arte Enrique Lafuente Ferrari en 1941. Salió a subasta en la Sala Retiro de Madrid en diciembre de 2013 y fue vendida de manera privada en 2015.

El expediente de protección se tramitó a petición del Ministerio de Cultura después de que el propietario solicitara su exportación y esta fuera denegada.

Una inspección realizada en octubre del pasado año calificó su estado de conservación como regular. El lienzo está formado por dos piezas unidas verticalmente y presenta un entelado posterior y un bastidor no original que no aportan suficiente tensión, lo que ha provocado deformaciones en la parte inferior.

También se observaron cuarteado generalizado, repintes, reintegraciones, un barniz irregular y un oscurecimiento posiblemente causado por la acumulación de suciedad. Los técnicos consideran asimismo que la pintura original podría haber sido recortada en sentido horizontal.