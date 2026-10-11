Comunidad defiende que rentas bajas madrileñas son "las que menos tributan" y PSOE exige inversión en servicios públicos

Archivo - Fachada de una oficina de Atención Integral al Contribuyente, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tributos de la Comunidad de Madrid, Miguel Povedano, ha defendido que las rentas bajas madrileñas son "las que menos tributan" en toda España, mientras que el PSOE le ha exigido más inversión en servicios públicos y acabar con un sistema que apuesta por el "desmantelamiento" de los mismos.

Así se debatió esta semana en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de Asamblea de Madrid, en la que se abordó la financiación de servicios como la sanidad y la relación que puede tener en la misma la política fiscal del Gobierno regional.

El director general ha subrayado que el Gobierno nacional retiene "año tras año y de forma sistemática" las entregas a cuenta y acostumbra a las comunidades autónomas de régimen común "a trabajar durante una gran parte del ejercicio con recursos prorrogados, con lo que ello supone".

Durante este año ha indicado que se empezó recibiendo unas entregas a cuenta prorrogadas, "lo que suponía que entre enero y marzo se irían recibiendo 130 millones de euros mensuales menos al mes de lo que se tenía que recibir".

"Y a partir de abril, esa cuantía se incrementó hasta 376 millones de euros mensuales por debajo de lo que se tenía que recibir. En total, hasta mediados del año, es decir, hasta junio el Estado ha llegado a dotar a la Comunidad de Madrid casi 1.600 millones de euros", ha asegurado.

Así, ha indicado que las entregas a cuenta representan el 75% de los ingresos no financieros de la Comunidad de Madrid, y son "recursos que generan los madrileños" por lo que no son "ningún regalo del Estado", algo que "sí condiciona el Estado del Bienestar".

Povedano ha reivindicado que la región tiene "una fiscalidad incentivadora y orientada al crecimiento", además de apostar por una senda "coherente y constante". "A pesar de contar con una fiscalidad más favorable, es la que más recauda por el tramo autonómico del IRPF, a pesar de todas las rebajas fiscales. En concreto, 16.000 millones en 2024", ha apuntado.

Es por ello que ha destacado el "destacado dinamismo" de las bases tributarias, algo que ha permitido "no solo absorber el impacto estático de las rebajas de la tarifa del IRPF, sino también incrementar la recaudación año tras año". "Además, los contribuyentes con mayor base liquidable general son los que más aportan al estado de bienestar", ha señalado.

De su lado, la diputada del PSOE Sara Bonmatí ha indicado que con las rebajas fiscales y los "desmantelamientos de los servicios públicos" del Gobierno autonómico lo que consiguen es que hospitales como el Ramón y Cajal "necesite 48 millones para hacer frente a medicamentos oncológicos".

"Y me dicen que eso no tiene que ver con impuestos. Entiendo que los recursos se pagan de alguna manera, ¿no? Claro que el problema de la sanidad es la infrafinanciación sistemática en la que ustedes están metidos", ha lanzado.

Además, ha criticado que el Gobierno regional solo hable de la "condonación de deuda" a Cataluña mientras en Madrid le "perdonan a Quirón" porque "no tienen ni siquiera documentación de facturas para acreditar la actividad".

"Explíqueme sobre todo por qué motivo ustedes no exigen un mayor esfuerzo a quien puede soportarlo pero en cambio sí que lo piden para las residencias, para los mayores, para los bomberos, aunque luego les dejen tirados en verano", ha apostillado.