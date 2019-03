La Comunidad dice que la situación en el Centro de Hortaleza "no es alarmante" y que no le constan denuncias formales

Publicado 13/03/2019 13:07:42 CET

Enmarca las críticas de algunos trabajadores en la "campaña electoral para la renovación de los cargos sindicales"

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha asegurado que la situación del Centro de Primera Acogida de Hortaleza "no es alarmante", dado que solo hay una "sobreocupación" de 17 menores extranjeros no acompañados, que serán derivados a otros recursos en los próximos días, y no le consta denuncias formales sobre la situación que algunos trabajadores alertan.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras un acto en la capital, el vicepresidente regional, Pedro Rollán, ha puesto de manifiesto que las plazas de este emplazamiento se han ampliado hasta 55 y que han sido más de 200 las que se han contratado por diferentes puntos de la región, tanto gracias al modelo de colaboración con asociaciones como por gestión propia.

Las críticas de trabajadores que se han manifestado este miércoles para denunciar la "inaguantable" situación de Hortaleza, convocados por el sindicato CSIF, para Rollán se enmarcan en "la puesta en escena y las labores propias" que en ocasiones los sindicatos tienen que realizar para "escenificar y ganar la confianza de cara a una futura campaña electoral para la renovación de los cargos sindicales".

El también consejero de Presidencia ha insistido en el "extraordinario trabajo que han hecho los profesionales" del centro, que ha reconocido que ha sido "arduo" porque "hubo un momento en el que debido a la política irresponsable del Gobierno de la Nación se produjo una saturación no solo en Madrid sino en todos y cada uno de los centros a nivel nacional sin distinción".

En este punto, ha remarcado que en muchos de estos lugares la situación sigue "siendo crítica todavía" pero afortunadamente "en la Comunidad no ocurre". Así, el vicepresidente ha celebrado la "gestión eficaz" por parte de la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, y de todo su equipo. "Son muchos los centros donde hay menores extranjeros y no hay ningún conflicto ni ningún problema. La no noticia es la buena noticia", ha sostenido.

Posteriormente fuentes del Gobierno regional han aseverado que la Comunidad de Madrid está cumpliendo el acuerdo suscrito con organizaciones con representación en este asunto, que son CCOO, UGT y CSIT.

Asimismo, han hecho hincapié en que el traslado desde Hortaleza a otros equipamientos que recientemente se han habilitado se está haciendo de una manera programada y coordinada por los técnicos de la Dirección de Familia y Menor y de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).