La Comunidad diseñará un programa específico para intensificar las inspecciones en las residencias

Se han medicalizado 232 residencias, con 28 equipos de Atención Primaria, 38 de hospitales y los 26 geriatras de enlace, según la presidenta autonómica

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid va a diseñar un programa específico para intensificará las inspecciones en los centros sociosanitarios de la autonomía.

Lo ha avanzado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en su discurso en el Debate del Estado de la Región, que se celebra desde este lunes en la Asamblea de Madrid.

De este modo, inspectores de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria desarrollarán de aquí a final de año un programa de 90 inspecciones a residencias que cuenten con, entre otros, servicios de medicina, podología, enfermería, fisioterapia.

Se inspeccionará, dentro de la normativa vigente, la estructura física, el equipamiento sanitario, la plantilla de profesionales (título, colegiación, seguro), la limpieza, desinfección y esterilización, los residuos y la publicidad que realizan de estos servicios.

Ayuso ha reconocido que, durante la crisis sanitaria del Covid-19, la región ha tenido "un número de fallecidos inasumible" en estos centros, aunque ha defendido que "la mortalidad ha sido, en proporción a su tamaño, menor que en la mayoría de las comunidades y que en muchos países" del entorno.

"Tuvimos que poner en marcha una estrategia coordinada entre tres consejerías para, en tiempo récord, asistir a 584 residencias. De ellas, se han medicalizado 232, con 28 equipos de Atención Primaria, 38 de hospitales y los 26 geriatras de enlace, entre otros", ha remarcado.

También ha desgranado que "se ha suministrado material de protección cada 4 ó 5 días, con más de 12 millones de unidades de material de protección entregadas, y se han puesto en marcha recursos alternativos de alojamiento y asistencia".

12.457 TRASLADOS A HOSPITALES

En este punto, ha hecho hincapié en que lo que más le ha dolido en los últimos meses fue la acusación de que prohibíamos ingresos en hospitales de personas mayores. "La realidad demuestra que las acusaciones fueron falsas: se han realizado 12.457 traslados entre residencias y hospitales, luego no estaba prohibido", ha remarcado.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha defendido que no han "escatimado en recursos" para proteger a los mayores y aunque ha incidido en que "no ha sido suficiente" y que "los datos no consuelan a las familias", desde el Gobierno que preside han hecho "todo lo posible" sin olvidarse de este drama.

En este sentido, y tras desglosar algunas ayudas destinadas a colectivos vulnerables, Ayuso ha lanzado que "mientras la izquierda agita las banderas de la solidaridad" para atacarles, ellos son "proactivos".

"Llenamos ese concepto de contenido, mediante servicios sociales tangibles y de calidad, no para colectivos ni militancias, sino para personas de carne y hueso, con problemas reales, que no necesitan eslóganes, sino soluciones", ha manifestado.