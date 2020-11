La Comunidad encadena ya siete semanas a la baja en los contagios, con menos ingresos hospitalarios

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha destacado que los datos obtenidos en las últimas semanas en la Comunidad de Madrid "siguen mostrando una tendencia descendente en el número de casos", de manera que "ya son siete semanas consecutivas a la baja", y al cierre de la última semana se han contabilizado 70 ingresos hospitalarios menos.

"La incidencia acumulada ha descendido de los 813 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días que tuvimos como pico máximo, a los 328 en la actualidad", ha señalado Escudero en la presentación de una campaña informativa para concienciar sobre los riesgos del Covid-19.

Asimismo, ha subrayado que los casos han disminuido un 66% respecto al pico máximo en esta segunda ola y los pacientes ingresados un 35%.

El consejero de Sanidad ha detallado que al cierre de la última semana "los hospitales madrileños tienen 127 pacientes menos hospitalizados que la semana pasada, 82 de ellos en las plantas de hospitalización y 45 menos en las UCI, a lo que se suman 70 nuevos ingresos menos también que la semana anterior".

"Pero no es suficiente, no podemos conformarnos, no podemos confiarnos, porque todavía queda mucho trabajo por hacer. El virus no se ha ido ni tampoco su letalidad. Y nuestra responsabilidad individual va a seguir siendo el factor clave para acorralarle", ha agregado.