La Comunidad espera inaugurar en marzo el Centro Memorial de Víctimas de Terrorismo en la carrera de San Jerónimo

Centro Memorial de Víctimas de Terrorismo de la Comunidad de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid espera comenzar antes de que acabe el año las obras del Centro Interactivo para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, situado en la actual sede de la Viceconsejería de Justicia y Víctimas en la carrera de San Jerónimo, y poder inaugurarlo así el próximo mes de marzo.

Actualmente se están celebrando las mesas de adjudicación del proyecto, con los plazos administrativos acordes a la legislación vigente, con el objetivo de rubricarla antes del mes que viene. A la licitación han concurrido tres empresas especializadas en los ámbitos de museografía, tecnología aplicada a espacios expositivos y la gestión cultural.

El espacio contará con una superficie de 1.700 metros cuadrados y una inversión de 2,2 millones de euros para transformar la sede de la Viceconsejería en un espacio con salón de conferencias y dos salas polivalentes, así como una zona de trabajo para asociaciones de víctimas y un museo interactivo donde se expondrán objetos personales de víctimas.

Entre estos objetos destaca la batería del concejal Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado por ETA en 1997; o el monopatín del joven Ignacio Echevarría, asesinado en los atentados yihadistas de Londres en 2017. El complejo contará con un conjunto de luminarias en el centro del edificio en recuerdo a los fallecidos en atentados terroristas.

Según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un desayuno con la prensa, también habrá espacio para una zona polivalente acristalada equipada con una pantalla para la proyección de documentales y material de archivo que podrá acoger conferencias y otras actividades organizadas por la Comunidad de Madrid o por las propias asociaciones.

EXPOSICIÓN SOBRE ETA EN WASHINGTON

Por otro lado, la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, llevará la exposición 'ETA: La historia del terrorismo nacionalista en España' en enero al Museo de Víctimas del Comunismo en Washington, en Estados Unidos.

El objetivo de la exposición es el de proyectar a nivel internacional "la realidad" del terrorismo de ETA, destacar el protagonismo de las víctimas y el impacto que tuvo la banda terrorista en España y, en concreto, en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha confirmado el consejero, que ha detallado que esta muestra estará disponible hasta julio y que él mismo acudirá en algún momento a visitarla.

El recorrido circular estará dividido en cinco áreas diferenciadas: Qué era ETA; Ideología y método; Quienes fueron las víctimas; Vivir bajo amenaza y La respuesta democrática. La exposición incluye 50 fotografías y tres vídeos; y se contemplan otras actividades paralelas como conferencias, mesas redondas o testimonios de víctimas.

Desarrollada a través del Observatorio de Víctimas del Terrorismo CEU CEFAS, la Comunidad de Madrid aportará hasta 100.000 euros, destinados a sufragar los gastos derivados de la preparación, organización y desarrollo de la exposición y de sus actividades paralelas.