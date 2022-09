La Comunidad de Madrid estudia modificar los criterios del precio reducido del comedor escolar ante la inflación

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid estudia modificar los umbrales para acceder a los precios reducidos del comedor escolar ante el aumento del coste de la vida derivado de la inflación que está afectando "especialmente a las clases medias y bajas".

Así lo ha anunciado el director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, Jorge de la Peña, en la comisión de Educación y Universidades de la Asamblea de Madrid.

La diputada de Más Madrid Ana Pastor ha cuestionado que los actuales criterios sean válidos ante la crisis social que se ha encadenado España con el Covid-19 y los efectos de la Guerra de Ucrania.

Pastor ha afeado al Ejecutivo regional que haya ayudas educativas en las que se fijan umbrales altos --como las becas de Bachillerato-- mientras que en el campo de la alimentación los criterios "dejan fuera a mucha gente" por ser los límites de renta bajos.

De hecho, ha proseguido censurando que dentro de los propios supuestos para rebajar los precios se incluyan, por ejemplo, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --contemplados desde 2020-- pero se deje fuera parte de las familias que "tienen dificultades para llegar a fin de mes". "No puede depender de que tu padre sea policía y no cajero", ha ejemplificado.

Al hilo también ha afirmado que la Comunidad de Madrid es la Administración regional que menos invierte en estas ayudas con 20 euros por alumno, frente a los 44 de la media nacional o los 108 de País Vasco.

Considera la diputada de Más Madrid que no es "suficiente" con modificar los umbrales sino que se debería garantizar la gratuidad de los comedores escolares para apostar por el "derecho a una alimentación saludable" y que no "tenga que depender de si los padres lo pueden pagar o no".

TASAS CONGELADAS DESDE 2017

Frente a ello, De la Peña ha defendido que los criterios y umbrales se fijaron, junto a los precios que permanecen "congelados", en 2017 y que en 2020 se ampliaron añadiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Asimismo, ha recordado que hay otros supuestos donde se cubre totalmente la tarifa del comedor como son los menores que están en acogimiento residencial dependientes de la Comunidad de Madrid o los sujetos de protección internacional. En este último caso ha recordado que 1.400 alumnos ucranianos han sido beneficiarios de esta medida.

Además, ha negado que en otras autonomías estén en mejores condiciones y ha expuesto varios ejemplos de regiones gobernadas por el PSOE en las que los criterios de renta son similares, como Extremadura, Aragón, Canarias o Navarra.