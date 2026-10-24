Comunidad estudia modificar la Ley de Hacienda para dar seguridad cuando el Congreso no apruebe objetivos de estabilidad

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MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid estudia modificar su Ley de Hacienda para dar seguridad jurídica a la elaboración de sus Presupuestos cuando el Congreso no apruebe los objetivos de estabilidad, como ha ocurrido durante toda esta Legislatura.

Así lo ha señalado en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid el director general de Presupuestos, Gregorio Moreno. Ha explicado que se está valorando una reforma para establecer cómo debe actuar la Administración autonómica cuando no se completen los procedimientos previstos en la Ley de Estabilidad.

"Estamos planteando la posibilidad de una modificación de la Ley de Hacienda para esta situación anómala", ha afirmado Moreno, quien ha defendido la necesidad de introducir "algunas garantías, alguna certidumbre, algún elemento de seguridad jurídica".

El director general ha precisado que la iniciativa está en fase de valoración y ha condicionado su concreción a que prospere. "En breve conoceremos, si es que prospera, cuál será su regulación en la aprobación del proyecto", ha apuntado.

Moreno ha rechazado que la Comunidad disponga de todos los elementos necesarios para calcular y debatir el techo de gasto en los plazos previstos. Según ha explicado, su elaboración depende fundamentalmente de los ingresos tributarios y de la capacidad de endeudamiento.

En relación con los ingresos, ha señalado que las Entregas a Cuenta representan entre el 70% y el 75% del total, según el ejercicio, y que este año no se comunicaron a la Comunidad hasta los días 30 o 31 de julio.

A su juicio, ese calendario hace imposible elaborar, aprobar y comunicar el límite de gasto antes del 1 de agosto, fecha que ha señalado como el plazo previsto en la Ley de Estabilidad para informar al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

OBJETIVOS SIN APROBACIÓN DEFINITIVA

Respecto al endeudamiento, Moreno ha sostenido que no hay objetivos de estabilidad y deuda aprobados definitivamente. Ha explicado que las propuestas del Gobierno pasan por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y son aprobadas por el Consejo de Ministros, pero que las Cortes las han rechazado en dos ocasiones.

Asimismo, ha afirmado que los informes del Ministerio de Hacienda sobre el cumplimiento de los objetivos no se pronuncian sobre el de estabilidad porque no está aprobado, tampoco de manera individualizada para cada comunidad autónoma.

"Si no sabemos si nos podemos endeudar, en cuánto nos podemos endeudar, pues lógicamente difícilmente podemos elaborar un techo de gasto", ha argumentado.