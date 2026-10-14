La Comunidad exige al delegado que varíe recorrido de la manifestación educativa para "garantizar la seguridad" en Sol

Acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, a 13 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha pedido este miércoles al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que modifique el recorrido previsto para la manifestación educativa, que finalizará en la Puerta del Sol, para "garantizar la seguridad", tras los problemas de esta mañana que han obligado a cerrar el acceso a la estación por acumulación de personas.

En la carta, el consejero se ha referido a los incidentes ocasionados por la manifestación de esta mañana, con una asistencia comunicada de 5.000 personas, y que Delegación de Gobierno "ha permitido pese a conocer que la plaza y sus calles adyacentes permanecen ocupadas ilegalmente desde hace semanas".

"Ha consentido, por tanto, una movilización multitudinaria en un espacio ya saturado por la presencia de acampados, viandantes y usuarios del transporte público", ha indicado.

Así, el también portavoz del Gobierno regional ha subrayado que el riesgo para la seguridad de las personas era "cierto, grave y previsible" y la prueba es que se tuvo que cerrar la estación de Sol "ante el peligro de aglomeraciones", así como impedir la parada de los trenes y limitar el servicio de Metro a los transbordos entre líneas.

"Es evidente que la acampada ilegal compromete la seguridad y la operatividad de la estación y dificulta una eventual evacuación o la intervención de los servicios de emergencia", ha afirmado, y para ello le ha adjuntado en la misiva un informe sobre el incidente ocurrido en la estación de la Dirección de Seguridad y Protección Civil de Metro de Madrid.

García Martín ha aludido al artículo 10 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que faculta a la autoridad gubernativa para prohibir una manifestación o modificar su fecha, lugar, duración o itinerario cuando existan razones fundadas para prever alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes.

"Es evidente que hoy concurrían sobradamente esas circunstancias. La Delegación del Gobierno conocía la ocupación ilegal de la plaza, la asistencia prevista y el peligro de concentrar a miles de personas en un espacio ya saturado, sin haber hecho nada al respecto", ha puntualizado.

Sin embargo, ha señalado que la misma situación puede repetirse esta tarde, ya que a las 18 horas está prevista una nueva manifestación, también con una asistencia comunicada de 5.000 personas, cuyo recorrido finalizará nuevamente en la Puerta del Sol.

Por ello, solicita el consejero que después de lo ocurrido esta mañana, se varíe el recorrido o, en su defecto, se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y, en cualquier caso, "permanezcan libres y expeditas las vías de evacuación para garantizar la integridad física de los ciudadanos".

LA ACAMPADA "ESTÁ OCASIONANDO PERJUICIOS" En la carta, el consejero ha insistido en que la acampada está ocasionando "importantes perjuicios económicos a los establecimientos de la zona, alterando su actividad y deteriorando la imagen de uno de los principales enclaves comerciales y turísticos de Madrid", además de apuntar que el coste de la inacción de esa Delegación del Gobierno "no puede seguir recayendo sobre comerciantes, trabajadores, vecinos y visitantes".

A ello suman las pintadas y los actos vandálicos contra la Real Casa de Correos, declarada Bien de Interés Cultural; los daños causados en el Oso y el Madroño y en las placas de homenaje a las víctimas del terrorismo; y "las amenazas y agresiones sufridas por profesionales de Telemadrid mientras ejercían su labor informativa".

Por todo ello, le requiere al delegado que proceda a variar el recorrido de la manifestación prevista para esta tarde, "ordene cuanto antes el desalojo de la acampada ilegal y adopte cuantas medidas resulten necesarias para garantizar la seguridad de las personas y devolver la plaza a todos los madrileños".

"La situación es insostenible y no admite más demoras. Ya se le ha advertido reiteradamente de los riesgos existentes y dispone de las competencias y de los instrumentos legales necesarios para actuar. Si persiste en su inacción, usted será personal y directamente responsable de las consecuencias que puedan derivarse de una situación que conoce, que puede evitar y frente a la que ha decidido no actuar", ha alertado.