Comunidad finalizará en próximos meses la remodelación de la UVA de Hortaleza y se compromete a erradicar el chabolismo

Publicado 14/10/2019 12:32:34 CET

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha asegurado este lunes que en los próximos meses finalizarán la remodelación de la UVA de Hortaleza y Canillas y se ha comprometido a erradicar el chabolismo en la Cañada Real y Río Guadarrama durante esta legislatura.

Durante su comparecencia en la comisión del ramo en la Asamblea de Madrid, a petición propia, el consejero ha desgranado los puntos principales de actuación de su departamento que serán facilitar el acceso a la vivienda, dinamizar el sector, promover el alquiler asequible, fomentar la rehabilitación, impulsar el acceso a una vivienda pública o el realojo de los más desfavorecidos.

En materia de vivienda destaca la construcción de 25.000 viviendas públicas para los próximos ocho años, con alquileres asequibles, de las que el consejero se marca como objetivo llevar a cabo 15.000 en esta legislatura.

El consejero ha explicado que la puesta en marcha del Plan Vive tiene como finalidad facilitar la emancipación de los jóvenes de entre 25 y 35 años, mayores de 65, familias numerosas, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia de género y otros colectivos vulnerables. Este Plan prevé una inversión de 1.250 millones de euros y la creación de más de 100.000 puestos de trabajo.

Asimismo, el acceso a la vivienda en alquiler se verá reforzado mediante el impulso del Plan Alquila, un plan que pretende facilitar y "dar seguridad" al alquiler de viviendas por parte de propietarios privados y que ofrece unos precios más baratos que en el resto de la región y con una "mayor seguridad" tanto para el arrendatario como para el arrendador.

En esta línea, ampliar el número de convenios suscritos con ayuntamientos para fomentar la promoción del alquiler asequible mediante financiación, y el desbloqueo de suelos municipales para la construcción de vivienda protegida es otro de los proyectos de David Pérez. "El objetivo es superar la construcción de 1.100 viviendas mediante este tipo de acuerdos antes de que finalice la legislatura y superar los conseguidos hasta el momento", ha expuesto.

NUEVO REGLAMENTO DE VIVIENDA PROTEGIDA

La tramitación y aprobación en los próximos meses de un nuevo Reglamento de Vivienda Protegida es otro de los principales objetivos del consejero, para "reducir la carga burocrática y permitir una vivienda protegida más flexible, con menos limitaciones y restricciones para su promoción, acceso y transmisión, así como apoyo en las declaraciones responsables y la modernización administrativa".

También, mejorará el parque de viviendas de la región con el programa de Rehabilitación con especial atención a la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y la seguridad de las mismas. El objetivo es llegar a 40.000 viviendas con una inversión de 100 millones de euros. Entre ellas, se encuentran los pisos de las 23 áreas de regeneración y renovación urbana declaradas en 46 municipios con un importe subvencionable de 47 millones de euros.

"La Comunidad ya es paradigma en su compromiso por mejorar el acceso a la vivienda protegida, ya que cuenta con el 42 por ciento de este tipo de viviendas en toda España. En los últimos 15 años, una de cada cuatro viviendas protegidas entregadas en nuestro país, lo ha sido en la región", ha señalado.

Además, para facilitar el pago de las rentas a las familias con menos recursos se continuará con las reducciones de la misma en virtud de sus ingresos, como las que en estos momentos benefician hasta a 7.907 familias.

SITUACIÓN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

La diputada de Unidas Podemos Carolina Alonso ha afeado al consejero que no haya mencionado en su discurso los planes que tenga ante la "situación de emergencia habitacional", un "problema" que están viviendo "casi todos los barrios y ciudades por la mala venta de las viviendas del IVIMA que acabaron en fondos buitre y cada semana regalan titulares de sentencias condenatorias".

"Hay una emergencia habitacional en esta región que se traduce en 15 desahucios al día. La burbuja se ha trasladado al mercado del alquiler y casi todos estos desahucios por son porque no se pueden pagar los alquileres. El alquiler en Madrid ha subido hasta un 50 por ciento, y 12 de cada 3 desahucios en Madrid son por este impago", ha lamentado.

Por su parte, el diputado de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha tildado de "ambicioso" que Pérez tenga como objetivo para esta legislatura la construcción de 15.000 viviendas públicas con alquileres asequibles, de las 25.000 totales que se marca para los próximos ocho años.

Para el parlamentario de Más Madrid Jorge Moruno los alquileres "están desorbitados", lo que "dificulta el acceso a la vivienda y el acceso a la propiedad se ha ido dificultado". "No estoy de acuerdo con las líneas maestras que presenta su programa que no favorece el acceso a la vivienda y no se corresponde el derecho real con el formal", ha sostenido.

Ha criticado también el Plan Vive que, a su juicio, es "un brindis al sol" si esas viviendas se construyen con dinero público y acaban en el mercado libre. Para él, son "paguitas" las ayudas que se dan a los jóvenes con padres que tienen un mayor nivel adquisitivo para poderles comprar un piso.

La diputada del PSOE Cristina González ha cuestionado que las 25.000 viviendas públicas que vayan a construir se levante en terrenos cedidos por ayuntamientos y mediante una colaboración "público privada" con "cesiones de 30 años extensibles". "Esto dejaría en duda la propiedad de las viviendas y me vino a la cabeza el modelo que tenía (la expresidenta regional) Esperanza Aguirre del modelo privado", ha lanzado.

En este punto, el diputado de Ciudadanos Miguel Díaz ha indicado que se puede "ir más allá" en materia de vivienda y ha propuesto un plan a largo plazo de garantía legal de cómo quieren desarrollar la política de vivienda y llegar a un acuerdo común.

El parlamentario del PP José Antonio Sánchez ha coincidido con la petición de Miguel Díaz y ha incidido en la importancia de la lucha contra la despoblación. Ha reconocido que el Plan Vive es "ambicioso" pero que es necesario y hay que intentar acometerlo pese a las dificultades.

Por último, cree que hay un problema reincidente en la Comunidad en materia de vivienda, la Ley del Suelo, por lo que ha instado a todos los grupos a que la retome de nuevo y así acabar con la burocracia y favorecer el mercado de la vivienda.