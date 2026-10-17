La Comunidad inicia la declaración como BIP de ocho pinturas flamencas del entorno de Rubens conservadas en Madrid

Convento de las Comendadoras y parroquia de Santiago el Mayor - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha iniciado el expediente para declarar Bien de Interés Patrimonial (BIP), en la categoría de conjunto de bienes muebles, una serie de ocho pinturas flamencas del siglo XVII conservadas en el Monasterio de Comendadoras de Santiago el Mayor de la capital.

Las obras, realizadas al óleo sobre cobre hacia 1665 por cinco artistas de la escuela de Amberes vinculados al entorno de Pedro Pablo Rubens, representan diferentes episodios de la vida de la Virgen y conforman un ciclo completo.

La resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), consultada por Europa Press, destaca la significación histórica y artística del conjunto, sus características técnicas comunes y el hecho de que las ocho pinturas tengan las mismas dimensiones.

Los ocho cobres fueron realizados por Anthonis Goubau I, Erasmus Quellinus II, Willem van Herp, Michiel Angel Immenraet y Abraham Willensem, artistas que desarrollaron la mayor parte de su actividad en Amberes y recibieron, en diferente medida, la influencia de Rubens.

La serie está integrada por 'Nacimiento de la Virgen' y 'La Virgen niña con san Joaquín y santa Ana', de Anthonis Goubau I; 'Anunciación' y 'Jesús entre los doctores del templo', de Erasmus Quellinus II; y 'Visitación de la Virgen a santa Isabel' y 'La presentación de Jesús en el templo', de Willem van Herp. La completan 'Adoración de los Reyes Magos', de Michiel Angel Immenraet, y 'Asunción de la Virgen', de Abraham Willensem.

Todas las pinturas están firmadas y tres de ellas --'Anunciación', 'Adoración de los Reyes Magos' y 'Jesús entre los doctores del templo'-- incorporan también la fecha de ejecución, 1665.

Cada cobre mide 90 por 115 centímetros, mientras que los marcos alcanzan los 121 por 146 centímetros. El BOCM señala que las piezas presentan un buen estado de conservación.

INFLUENCIA DE RUBENS

El expediente subraya la influencia ejercida por Rubens sobre los autores de la serie y la utilización de composiciones y modelos difundidos a través de grabados y estampas.

La 'Adoración de los Reyes Magos' de Immenraet reproduce una composición de Rubens conservada en el Museo de Bellas Artes de Lyon o alguno de los grabados realizados a partir de ella. Según la resolución, esta obra del monasterio madrileño es la única pintura firmada por Immenraet que se conserva en España.

Willem van Herp utilizó igualmente esquemas compositivos de Rubens en la 'Visitación' y en la 'Presentación de Jesús en el templo', adaptándolos al formato apaisado de la serie e incorporando nuevos personajes.

La 'Asunción de la Virgen' de Abraham Willensem deriva parcialmente de composiciones rubensianas conservadas en Düsseldorf y en la Colección Liechtenstein de Vaduz.

El BOCM destaca que las pinturas reflejan características propias de la escuela flamenca de Amberes, como el dominio técnico, la complejidad de las composiciones, la minuciosidad de los detalles, el dinamismo y la teatralidad barrocos, la viveza cromática y la representación pormenorizada de gestos y actitudes.

UNA SERIE DOCUMENTADA EN MADRID DESDE 1738

Las pinturas pertenecieron a Estefanía de Venegas, condesa de Val del Águila, quien ingresó en 1720 como religiosa profesa en la Orden de Santiago después de enviudar de Juan Alonso de Losada, miembro del Consejo de Castilla.

Al fallecer en julio de 1738, la condesa dejó todos sus bienes a la comunidad de religiosas, entre ellos los ocho cuadros, que se encontraban entonces en la sacristía de la iglesia.

El expediente plantea como hipótesis que la familia Venegas pudo adquirir el conjunto a través de las redes comerciales de arte flamenco establecidas durante el siglo XVII en Cádiz y Sevilla, ciudades con las que estuvieron vinculados el padre y el abuelo de la religiosa.

La serie se enmarca así en el comercio de pinturas flamencas destinadas al mercado español y en la moda de decorar iglesias y sacristías con ciclos pictóricos realizados en los talleres de Amberes.

TRASLADADAS AL PRADO DURANTE LA GUERRA CIVIL

Las ocho obras fueron fotografiadas en la sacristía del monasterio antes de la Guerra Civil. Los negativos se conservan actualmente en el Archivo Moreno del Instituto del Patrimonio Cultural de España.

Durante la contienda, el Gobierno republicano trasladó la serie a un depósito del Museo del Prado para protegerla. Finalizada la Guerra Civil, las pinturas fueron devueltas al monasterio en 1940 por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.

El historiador Elías Tormo fue el primer especialista que dio a conocer las obras en su publicación 'Las iglesias del antiguo Madrid', de 1927, aunque solo pudo ver siete de los cobres y no identificó sus firmas.

BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN

La inspección técnica realizada el 28 de abril de 2026 constató que las ocho pinturas se encuentran en buen estado de conservación.

Las piezas han sido objeto de varias intervenciones, la más reciente finalizada en 2008, y mantienen sus antiguos marcos de la tipología conocida como "de rizo" o 'flammenleisten', característica de los Países Bajos.

El Monasterio de Comendadoras de Santiago el Mayor está considerado el primer convento construido en Madrid y el único cuya estructura se conserva íntegramente. Aunque su origen se remonta a 1584, su fundación efectiva tuvo lugar en 1650 con la llegada desde Valladolid de varias religiosas de la Orden de Santiago por disposición de Felipe IV. El inmueble fue declarado monumento histórico-artístico en 1970.