La Comunidad lamenta que "cada día que pasa es un día más bajo un estado de alarma desproporcionado y sin base legal"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha lamentado hoy que "cada día que pasa" Madrid bajo el estado de alarma decretado por el Gobierno para frenar la expansión del Covid-19 es "un día más" bajo una situación excepcional "innecesaria, absolutamente desproporcionada y sin base legal".

Así lo ha aseverado en una entrevista en 'Telemadrid', el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en la que ha reiterado que no se puede tratar a Madrid como un municipio de más de 100.000 habitantes.

"Un estado de alarma tiene un fin, que es cuando el poder ordinario, en este caso la Comunidad de Madrid, no puede mantener la normalidad, se declara el estado de alarma porque hay que acudir a un poder excepcional, que en este caso es el Gobierno de la nación", ha dicho.

Al respecto, ha apuntado que "no se trata de imponer un poder excepcional para cubrir una necesidad, sino que lo que ocurre es que el Gobierno no comparte sus medidas sanitarias" basadas en áreas básicas de salud para incidir en las zonas con mayor incidencia del virus en la región.

"Impone otras, y entendemos que son peores", ha señalado López, quien ha detallado que presenció la conversación que tuvo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes del Consejo de Ministros para intentar negociar unas medidas mixtas que liberarán a Madrid del Estado de alarma. "Y ya estaba anunciando la rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa", ha reprochado.

BRONCA EN LA ASAMBLEA

López también se ha pronunciado sobre el episodio vivido ayer en la Asamblea de Madrid cuando la diputada de Más Madrid, Mónica García, realizó un gesto al consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, a quien llamó "talibán".

"Las discusiones son la base del diálogo y el enfrentamiento político es la base de la democracia y hay que confrontar y enfrentar ideas, pero con respeto. Cuando hay una gran bronca, la noticia es la bronca y conviene estudiar el origen de esa bronca. Me quedé impresionado con la ligereza con la que se insulta, usted puede criticar y mucho, pero no me insulte", ha apostillado.