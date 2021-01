Prepara la activación del mando único para organizar todos los recursos públicos y privados

Escudero admite que el sistema de salud siendo robusto está "tensionado": hay que evitar "llevarlo al límite"

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha avanzado que están preparando la activación del mando único para organizar todos los recursos de los hospitales públicos y privados "como una única red", ya que la presión asistencial "cada vez es mayor".

En la rueda de prensa para informar sobre la situación epidemiológica, ha reconocido que "el sistema de salud está tensionado", y ha afirmado que pese a que este sea "robusto" hay que evitar "llevarlo al límite".

Escudero ha destacado que este mando único "funcionó" en la primera ola, con "ese crecimiento de casos tan vertiginoso", y ha señalado que el objetivo es "conseguir mantener la máxima capacidad asistencial", tanto Covid como no Covid.

"Vamos a hacerlo a través de un convenio que suscribiremos con la sanidad privada, con unos criterios en cuanto a la remuneración por actividad y nos aportará la disponibilidad que tienen todos los centros privados", ha explicado.

Por su parte, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, ha destacado que la situación "es difícil" pero "no es crítica", y que "no es comparable" el número de ingresados con el de la primera ola. "Todavía no hemos llegado y yo estoy convencido de que no vamos a llegar a cifras de la primera ola", ha apuntado.

En cuanto al Hospital Enfermera Isabel Zendal, Zapatero ha asegurado que "no está saturado", y de hecho ha señalado que "ni ese ni ninguno", y que ha recibido a más de 1.000 pacientes, derivados de las Urgencias de otros hospitales en función de los criterios establecidos".

Los casos positivos han aumentado un 15 por ciento respecto a la semana pasada, hasta los 28.870, frente a los 25.100 de la semana anterior, y los 16.406 de hace dos semanas, y registran "una tendencia ascendente".

A nivel asistencial, hay 4.472 pacientes ingresados, 3.854 en planta y 618 en UCI, y el Zendal "es el centro con más pacientes hospitalizados con esta patología", más de 400.