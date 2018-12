Comunidad recuerda a Pozuelo que todos los inmuebles para MENAS son previamente inspeccionados y pide no criminalizarlos

Publicado 26/11/2018 19:06:45 CET

La Comunidad de Madrid ha recordado al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que todos los inmuebles que se valoran para trasladar a menores extranjeros no acompañados (MENAS) son revisados por los inspectores del Gobierno regional y ha pedido no criminalizarlos.

Así lo ha indicado al consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, después de conocerse que el Ayuntamiento de la localidad notificará a los responsables del inmueble el "cese de actividad" por "incumplimiento de la normativa", dado que, según aseguran, dicho emplazamiento "no contempla" el uso para que residan menores.

"Yo apelo a la responsabilidad de todos. Son niños que están viniendo a la Comunidad solos, hemos de acogerles", ha pedido Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Lucia Carcedo, precisamente para abordar la cuantía que la Comunidad debe recibir por la atención a estos menores.

La consejera ha indicado que "agradecería que todos los municipios" de la región pusieran a disposición del Gobierno regional emplazamientos para ello. En este punto, ha recordado que para ello se ha dirigido directamente al presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Hita, para pedirle que si alguna localidad tiene un inmueble lo ceda y ellos se encargarían de poner los profesionales para atenderles.

"A día de hoy ningún municipio se ha ofrecido. No hemos recibido respuesta y es por ello, porque nos preocupa, por lo que hemos contactado con entidades para que sean ellas las que los pongan", ha dicho, para posteriormente incidir en que las más de 130 plazas que se han contratado "cumplen con todas las medidas de seguridad". Y es que, ha asegurado que no ser así no se pondría en marcha ningún recurso.

La consejera ha recordado que a día de hoy todavía existe "sobreocupación" en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza pero que trabajan de la mano de entidades, a las que ha agradecido reiteradamente su trabajo, para buscar solución. "La Comunidad está trabajando muchisímo", ha asegurado.