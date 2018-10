Comunidad reprocha a Ayuntamiento "improvisación" en Madrid Central, medida "sin reflexionar ni coordinar" con Consorcio

Publicado 19/09/2018 14:09:04 CET

Tilda las propuestas de Sabanés de "inconsistentes" e "irreflexivas"

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha reprochado este miércoles al Ayuntamiento de la capital "improvisación" en la pretensión de aplicar la gran APR de Centro, Madrid Central, una medida que no ha sido "reflexionada ni coordinada con el Consorcio de Transportes, agentes, entidades sociales y personas que tienen mucho que decir y aportar".

Tal y como ha expresado Gonzalo durante su visita a la plaza de Santo Domingo en compañía del portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, la "hoja de ruta en movilidad y transporte del Ayuntamiento es la toma decisiones de forma unilateral, por supuesto sin comunicarlo al Consorcio de Transportes, que es donde se toman las verdaderas decisiones".

Así lo ha trasladado Rosalía Gonzalo al ser preguntada por la coordinación de los dispositivos de movilidad disponibles para cuando entre en marcha esta medida, en noviembre. La consejera ha asegurado que el Ayuntamiento "no solo no lo comunican formalmente", sino que "lo único que se hace es una convocatoria a los ciudadanos de Madrid en la que se va a imposibilitar que aquellos vecinos y ciudadanos madrileños puedan acceder al centro".

"Esta es su forma de trabajar. No hay ninguna propuesta en firme y coordinada, y por supuesto reflexionada con agentes, entidades sociales y personas que tienen mucho que decir y aportar, y tenemos que ser los responsables del Consorcio, la Consejería de Transportes, quien pone los medios necesarios para que los ciudadanos se pueden mover", ha añadido a continuación.

Por contra, Gonzalo ha puesto sobre la mesa el anuncio del presidente regional, Ángel Garrido, en el pasado Debate del estado de la Región, de la construcción de "numerosos aparcamientos de proximidad para los vecinos que tienen que llegar a Madrid". "El trabajo de la Comunidad va a estar a disposición de lo que necesita el ciudadano, y no lo que hace el Gobierno de Podemos, en este caso la concejala de Movilidad, cuyas propuestas además de no ser consistentes, no son reflexivas y no trabajan al unísono", ha remachado.

La consejera de Transportes ha afeado así que el Ayuntamiento traslade información "de improvisación y de generar un problema donde no lo hay". "Somos responsables, tenemos que ofrecer servicio de calidad, así lo hacemos con propuestas reales para poder acceder al centro de la ciudad. Esta es la propuesta de Garrido y en esa línea trabajamos, con control, con rigor y con presupuesto", ha concluido.