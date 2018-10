La Comunidad trabaja para ofrecer 30 plazas más a menores extranjeros no acompañados del centro de Acogida de Hortaleza

Publicado 01/10/2018 13:51:11 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid trabaja con distintas entidades para ofrecer 30 plazas a los menores extranjeros no acompañados del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, según ha informado este lunes la consejera de Políticas Sociales y Familia, María Dolores Moreno, tras una visita al Centro de Mayores Alonso Heredia.

"Estamos aún trabajando con diferentes entidades para, en cuanto se ponga en marcha este proyecto, poner a disposición las plazas. La semana pasada firmamos con la fundación Diagrama 20 plazas para atender a estos menores y en esta semana estamos trabajando para ofrecer otras 30 plazas más para reforzar la atención y luchar contra esa sobreocupación que está teniendo el centro de Hortaleza", ha anunciado Moreno.

La consejera ha afirmado que la situación en el Centro de Acogida de Menores de Hortaleza responde a un "fenómeno migratorio" que, además de a la Comunidad de Madrid, también afecta a Andalucía, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana.

También ha recordado que la Comunidad ha pedido a la Fiscalía que investigue la llegada a la región de más de un millar de menores extranjeros no acompañados en lo que va de año "sin que ninguna administración los haya derivado por un cauce legítimo", frente a los 500 que llegaron en 2017.

"Están pasando por varias Comunidades Autónomas sin que nadie los haya detectado, acogido y tutelado. Esto nos preocupa muchísimo porque son menores de edad que están circulando por muchas comunidades autónomas y nadie los está viendo. Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía esta circunstancia para que investigue qué está pasando", ha señalado Moreno.

Por último ha insistido en que la "llegada masiva" de inmigrantes comenzó con el anuncio de la acogida del buque Aquarius por parte del Gobierno central, al que ha acusado de no ejercer el principio de solidaridad entre Comunidades Autónomas por no haber informado todavía sobre los criterios de reparto de los 40 millones de euros de dotación presupuestaria para las distintas regiones que el Ejecutivo anunció la semana pasada, ni sobre cómo van a ser distribuidos los menores no acompañados.