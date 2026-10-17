La Comunidad ve "inaudito" que Óscar Puente desconozca cómo funciona la estación de Sol

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha tachado de "inaudito" que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "desconozca hasta cómo funciona la estación de Sol", después de que haya cuestionara que la infraestructura de Metro continúe cerrada pese a que los trabajos de limpieza finalizaron a las 2.00 horas de este sábado.

"Es inaudito que quien tiene la máxima responsabilidad sobre Cercanías desconozca hasta cómo funciona la estación de Sol", ha señalado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en un mensaje publicado en la red social X, en respuesta al comentario del ministro.

Rodrigo ha explicado que la estación cuenta con tres pozos de ventilación y que solo uno de ellos se encuentra en la plaza, fuera del perímetro de la acampada. En este sentido, ha acusado a Puente de "retorcer los hechos para hacer política" y le ha reclamado que dedique su tiempo a gestionar Cercanías.

"Ministro, deje de retorcer los hechos para hacer política y dedique su tiempo a gestionar Cercanías, que motivos no le faltan", ha escrito el consejero.

Por su parte, Puente había cuestionado que la estación de Sol continúe cerrada para el servicio de Metro después de que concluyeran las tareas de limpieza. "Los trabajos de limpieza que 'supuestamente' necesitaba la estación de Sol para funcionar finalizaron a las 2 am. La estación sigue cerrada para Metro. Siempre ha estado abierta para Cercanías", ha afirmado en X.

Metro de Madrid ha informado este sábado de que la estación ha pasado a la segunda fase del protocolo de actuación, una vez finalizados los trabajos de limpieza a las 2.00 horas.

El informe de riesgo higiénico establece que no se debe reanudar el servicio hasta disponer de "garantías objetivas y documentadas de que las condiciones de seguridad y salud han sido restablecidas".

Para ello, un laboratorio externo a Metro ha establecido las actuaciones y los plazos necesarios, que incluyen la ventilación de las instalaciones, la recogida de muestras, su análisis y la obtención de los resultados.

Metro asegura que está realizando todos los esfuerzos necesarios para reabrir la estación lo antes posible, siempre que los resultados permitan acreditar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud exigidas, con la protección de sus trabajadores como prioridad.