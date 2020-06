La Comunidad ve "de sentido común" que se pidan requisitos sanitarios, como pruebas en origen, a turistas en Barajas

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha sostenido que le parece de "sentido común" que a los turistas que lleguen al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas se les exijan una serie de requisitos sanitarios, como la realización de pruebas en origen antes del viaje.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguado ha desgranado que todos los miembros del Ejecutivo autonómico han coincidido en mostrar su "preocupación" porque con la apertura del principal aeropuerto de la red a turistas "no se adopte ningún tipo de control". Es por ello que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, solicitará por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión para abordar un plan para el aeródromo.

"Igual que nosotros acudimos a otros países y nos exigen una serie de vacunas, de certificados, yo creo que lo razonable sería que España exigiera igual en origen a esas personas que quieren venir que cumplan una serie de requisitos en materia de Sanidad", ha manifestado el vicepresidente.

A su parecer, tendría "todo el sentido que se exigiera la realización de PCR en origen, en un plazo de 24 a 48 horas", antes de venir al país, y que con "el resultado negativo estuviera todo en orden". Para Aguado, se trata "simplemente de establecer criterios excepcionales ante una situación excepcional".

En este sentido, ha subrayado que apuestan porque vengan turistas pero sabiendo ellos mismos su condición así como que también el conjunto de españoles puedan estar seguros de que no se van a dar "pasos atrás". En todo caso, ha hecho hincapié en que le corresponde al Gobierno central poner determinados protocolos en los aeropuertos.

No tomar medidas sería, según el vicepresidente, "no haber aprendido nada" de lo que ha sucedido en España con el coronavirus, además de volver "al punto inicial, de febrero o marzo, donde sería posible que llegarán a España todo tipo de turistas procedentes de países donde a día de hoy la epidemia no está controlada en absoluto".