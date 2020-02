Concejales de Podemos presentan una moción para que la Comunidad tome medidas serias sobre la gestión de residuos

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 concejales de Podemos han presentado esta mañana una moción en la Asamblea de Madrid para que el Ejecutivo autonómico tome medidas seria para "resolver el problema de la gestión de residuos" en la región.

El portavoz de Podemos en la Comunidad, Jesús Santos, ha explicado que de esta forma su partido pone todo su poder municipal para intentar solucionar "uno de los problemas que más afecta a los municipios y sus vecinos".

"Creemos que 25 años de indolencia y dejadez han dejado una situación límite. Hay grandes 'lobbies' empresariales, antes vinculados al sector de la construcción, que están ganando muchos millones de euros por destrozar nuestro planeta y la vida de la gente. Queremos soluciones claras. Queremos modernizar la gestión de los residuos y que esté adaptada a la ley. Es increíble que la Comunidad de Madrid no esté cumpliendo su propia ley y además no ponga los objetivos europeos. Tenemos que adaptar esa gestión a la Agenda 2030", ha dicho.

Su modelo pasa, según Santos, por una gestión de residuos "más moderna, más participativa, donde se cuente de verdad con los municipios, no como ahora". "Lo que hizo el PP es derivar la gestión a los municipios sin darles ninguna solución. No se puede seguir quemando ni enterrando basura y que grandes empresas sigan ganando dinero destrozando nuestro planeta", ha dicho.

El también teniente de alcalde de Alcorcón y vicepresidente de la Mancomunidad de Residuos del Sur ha criticado que el quinto cubo, el marrón, no se puede llevar a cabo en los municipios del Sur porque "no hay un sitio donde llevar esos desperdicios". "Necesitamos adecuar todo eso y que haya una gestión responsable, no como ahora, que grandes empresas vinculadas a la construcción, ganen grandes beneficios con esto", ha apostillado.

MORANO: "EL GRAN PROBLEMA ES QUE AYUSO ES UNA NEGACIONISTA CLIMÁTICA"

Por su parte, el portavoz en funciones de Unidas Podemos en el Parlamento regional, Jacinto Morano, ha afirmado que "el gran problema es que la Comunidad está gobernada por Isabel Díaz Ayuso, que es una gran negacionista del cambio climático y que considera que las medidas ambientales derivan de una conspiración de no sé qué 'lobby'".

"Lo que tenemos que plantear es una política decidida y valiente. La Comunidad de Madrid tiene suficientes recursos para abordar el problema de los residuos y no para hacer lo que está haciendo: intentar enfrentar a unos municipios con otros para ocultar sus vergüenzas. Estuvimos a punto en diciembre de declarar una emergencia sanitaria, además de la climática que ya aprobamos", ha añadido.

Morano ha pedido al Ejecutivo autonómico que "asuma su responsabilidad y tome medias políticas e inversiones económicas decididas para resolver este problema". Así, ha recordado que hace unas semanas aprobaron en la Asamblea una Proposición No de Ley (PNL) sobre este asunto, que Ayuso "no le ha hecho en absoluto caso".

"Vamos a intentar el clamor de los municipios, a los que debería hacer caso a ver si por fin el Gobierno toma medidas. Es complicado pero vamos a meter toda las presión para que cambien sus políticas negacionistas y sin ninguna gana de hacer inversiones para mantener sus regalitos fiscales", ha apostillado.

Por su parte, el portavoz de Medio Ambiente de Unidas Podemos en la Cámara autonómica, Javier Cañadas, ha criticado que el Gobierno regional es un "forajido" en materia de residuos. "Estamos fuera de la ley: no se cumple ni la ley 2003 de residuos que habla de crear un espacio de coordinación entre el gobierno regional y los municipios ni tampoco cumplimos las directivas europeas que marcan que desde el 1 de enero de 2020 deberíamos estar reciclando el 50 por ciento de nuestros residuos y no llegamos al 20".

"El Gobierno se atrincheró con la PNL y se quedó fuera del sentido común. El Gobierno regional nunca cumple con las iniciativas legislativas. Su política actual es la del avestruz, meten la cabeza y están desaparecidos, generando una ley de la jungla en la que los municipios compiten entre sí y de ahí el enfrentamiento entre municipios y vecinos", ha proseguido.

El parlamentario de la formación 'morada' plantea la coordinación entre administraciones en gestión de residuos y vertederos porque "es un problema global y autonómico y tiene que haber una estrategia común y autonómica, con los agentes sociales también". "Hemos hablado con asociaciones ecologistas y vecinales para dar una respuesta integral. Sería a través de un consorcio, que viene en una ley de 2003", ha explicado.

LA MOCIÓN

En la moción, que los concejales de Podemos dirigen a los diferentes ayuntamientos señalan que la Estrategia de Gestión Sostenible de Residuos recientemente aprobada "sigue siendo continuista e ineficaz, y refleja la inacción sobre política de residuos durante los últimos 25 años y no sirve para cumplir los objetivos europeos marcados en materia de reciclaje y recuperación de materiales".

Según han detallado, se lleva al vertedero el 73 por ciento de los residuos, cuando en este año no se puede superar el 50 por ciento, según la directiva europea. "El Gobierno apuesta por un modelo basado en la instalación de unas pocas macro plantas de tratamiento de residuos. Además anuncian que solo podrán sufragar el 50 por ciento, obligando a las mancomunidades a buscar una gran empresa constructora que ponga el resto de la financiación, a cambio de la gestión y de los propios residuos, que ellos mismos se encargarán de valorizar, es decir incinerar y usar como combustible, en sus fábricas de cemento, por ejemplo", indican.

Pero el principal problema es la ausencia de separación en origen de la fracción orgánica de los residuos, que supone el 43 por ciento del total. Alrededor del 86 por ciento de la basura doméstica se recoge mezclada, por lo que Podemos cree que modelo de recogida debería centrarse en la separación en origen, según apuntan.

"Sin embargo, la Comunidad pospone la recogida separada para el año 2023, tres años después de la directiva europea. Tampoco contempla la puesta en marcha de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR) o la recogida separada de materiales, como son los metales o plásticos que no son envases (en el caso de los metales, obligatorio por ley desde 2011)", critica la formación 'morada'.

La moción señala que "el fracaso del modelo de gestión a través de unas mancomunidades de las cuales se ha desentendido el Gobierno regional, lo ejemplifica el cierre del vertedero de Alcalá de Henares, sin ningún tipo de propuesta de solución por su parte, trasladando el problema a los propios municipios".

Además de la creación de un Consorcio regional de Residuos y de implantación ya del contenedor marrón, Podemos pide a la Comunidad una estrategia de 'residuo cero' y un Plan de Prevención de Residuos para reducir en origen el volumen de residuos generados, mediante el envasado, la promoción de la compra a granel, el fomento del uso de envases reutilizables y el cumplimiento de las responsabilidades de los productores, incluyendo medidas tendentes a la ampliación de las garantías y la vida de los aparatos.

También les instan a impulsar con ayudas adecuadas a los municipios la recogida separada en origen de la fracción orgánica, la construcción urgente de varias plantas descentralizadas repartidas por la región con cargo al fondo de contingencia para solucionar la sobresaturación de los vertederos de toda la región. Y promover el tratamiento de los residuos orgánicos recogidos priorizando el compostaje en origen, individual y comunitario en pequeñas plantas descentralizadas.