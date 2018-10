Conde Duque descubre sus rincones secretos con el ciclo 'Dame Cuartelillo'

Publicado 13/10/2018 8:24:35 CET

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Conde Duque descubre sus rincones secretos con los 'site specifics' de 'Dame Cuartelillo', un ciclo de performances y danza comisariado por Diana Delgado-Ureña y Jaime Vallaure, ha informado este viernes el Ayuntamiento de Madrid.

La iniciativa reúne el trabajo de 12 artistas nacionales e internacionales vinculados a la memoria, la ciudad y el cuerpo. Con esta propuesta, el centro cultural abre distintos espacios del antiguo cuartel, hasta ahora poco transitados o incluso desconocidos por el público general.

El proyecto pide y da cuartelillo en una invitación expresa a desmarcarse de lo cotidiano y de lo comúnmente considerado 'normal', buscando fórmulas para recuperar la capacidad de asombro a menudo inhibida en el día a día. Las singularidades reunidas en este ciclo convocan al encuentro y a lo inesperado desde el movimiento, la escucha, la percepción del espacio, la luz, la apreciación de la palabra y el disfrute de los afectos, provocando nuevas formas de relación con el público.

Todas las actividades del ciclo son de entrada libre. Se celebran los sábados y domingos a las 12:30 horas, de hoy 13 de octubre al 25 de noviembre 2018, y tienen como punto de encuentro el arco de la entrada principal, donde la artista china Xirou Xiao y el performer brasileño Lyncoln Diniz, maestros de ceremonias, recibirán y guiarán al público en esta singular visita a Conde Duque.

MIRADA MULTIDISCIPLINAR A LA MEMORIA

Diana Delgado-Ureña, investigadora en artes escénicas y comisaria independiente, y Jaime Vallaure, artista y experimentador en el marco de la performance y de las artes visuales, comisarían juntos este proyecto en el que se dan cita algunas de las identidades más singulares del panorama creativo nacional e internacional.

Los madrileños María Jerez y Juan Domínguez abrirán el ciclo este fin de semana, los días 13 y 14 de octubre, con Dirty Room, una conspiración poética que tejerá los hilos del presente absoluto para reconectar la poesía al cuerpo y que nos mostrará las posibilidades de transformación poética de la realidad a través de una construcción coral.

Pepe Dayaw, artista de origen filipino residente en Berlín, ofrecerá Nowhere Kitchen los días 20 y 21 de octubre, donde presenta la cocina como un ritual cargado con las memorias de la colonización y de la apropiación, relato de la historia integral del mundo.

Los días 27 y 28 de octubre, Anto Rodríguez Velasco presentará 'La nada más absoluta', un ejercicio con el público, con nuestros cuerpos y con las partículas que componen los ladrillos de los muros de Conde Duque, para averiguar si es posible superar prejuicios, posturas e interpretaciones fijadas en la mente y la conciencia.

Ya en noviembre, los días 3 y 4, Aitana Cordero presentará 'Solo?'. Es un trabajo sobre la memoria que reflexiona sobre el paso del tiempo en el décimo aniversario del estreno de esta pieza que no ha dejado de transformarse.

La pareja formada por Rosa Casado y Mike Brookes interviene los días 10 y 11 de noviembre con la pieza 'Quiet, too quiet, but not silent', que se define como un acto de directo de representación y como un deseo de revelar un espacio social a través de la reconstrucción de lugares geográficos en los que no estamos, lugares de ausencia compartida.

Los días 17 y 18 de noviembre, Silvia Zayas y Diego del Pozo presentan 'One hole, two holes', una acción que se pregunta cómo estar cerca sin tocar, cómo acariciar con los ojos, a través de textos, imágenes y cuerpos en movimiento que se muestran ante otros imaginarios afectivos.

El artista Alejandro Martínez Parra cerrará el ciclo con su obra 'De sol a sol', los días 24 y 25 de noviembre, con una exploración sencilla sobre cómo la luz se afana en persistir y cómo la sombra se empeña en adquirir protagonismo.

Y todos los días, la artista china Xirou Xiao y el performer brasileño Lyncoln Diniz serán los maestros de ceremonias que recibirán puntualmente al público en la entrada principal de Conde Duque. Su misión será la de guiar a los asistentes y ponerles en situación desde la puerta principal hasta el lugar donde ocurran cada día las intervenciones, un momento señalado para compartir la particular forma de mirar, transitar y subvertir los muros de Conde Duque que plantea este ciclo.

Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo, con inicio a las 12:30 horas en la puerta principal de Conde Duque. Más información en www.condeduquemadrid.es