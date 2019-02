Condenada una aseguradora por las secuelas de una paciente a raíz de una intervención de uña encarnada

Publicado 14/02/2019 13:35:55 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial Civil de Madrid ha condenado a la Aseguradora Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros a indemnizar con 29.480 euros a una mujer por las secuelas de una paciente a raíz de una intervención de uña encarnada.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sección Decimocuarta estima el recurso interpuesto por la afectada, tramitado por la Asociación 'El Defensor del Paciente'.

La afectada padecía de uñas encarnadas. Fue intervenida por el Doctor H., el cual no tuvo en cuenta las alteraciones que presentaba el lecho ungueal, no siendo tratado adecuadamente el proceso.

Según el fallo, la técnica quirúrgica utilizada no corrigió la uña encarnada pero tampoco la presunta deformidad, dando lugar a un "hállux interno y además se provocó un claro acortamiento del primer dedo, con una onicogrifosis".

El documento de consentimiento informado utilizado es genérico, no expone claramente las actuaciones quirúrgicas que se le iban a realizar y la información no fue clara y exhaustiva, además el cirujano no firmó dicho consentimiento.

Según la asociación, "este documento debe realizarse de una manera tal que la paciente no tenga dudas sobre la cirugía que se le iba a realizar, que a nuestro juicio no estaba indicada". No se realizaron exploraciones radiológicas, como radiografías en carga, para valorar la deformidad, y su magnitud.

Pero además se produjo "un retardo claro de la consolidación de la falange proximal del primer dedo, con las molestias que conlleva". Este retardo puede relacionarse, con que, muy tardíamente se le indicó el uso de un calzado especifico, que pueda favorecer una cierta inmovilidad de esta falange.

La simple patología de uñas encarnadas produjo secuelas, consistentes en hállux interno, acortamiento del primer dedo (desaparición de la falange) y alteraciones ungueales, con grave deterioro estético y funcional, además de dolor y rigidez. Además, sigue persistiendo el problema de uñas encarnadas.

En todo el lado derecho se le sigue encarnando la uña, que ha provocado un acortamiento de más de 1 centímetro en este dedo, según expone la asociación. "Y sobre todo que se va a necesitar de una nueva cirugía para intentar solucionar las secuelas derivadas de las cirugías practicadas", reseña.