Conectividad ferroviaria y ratios adecuadas en colegios, acciones de reequilibrio que tratará la Oficina del Sudeste

Para recuperar la "dignidad" se irá a acciones concretas con propuestas realizables y con la implicación de todas las administraciones de la mano de las entidades ciudadanas

El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui; la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, y el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, han presentado este martes la Oficina para la Planificación y el Desarrollo de los Distritos del Sudeste, que arrancará en las próximas semanas a instancias del movimiento vecinal para reequilibrar la ciudad con acciones concretas, como conectividad ferroviaria en los distritos y ratios adecuadas en los colegios, por ejemplo.

Ahora habrá que consensuar y unificar las propuestas, una vez hechos los diagnósticos. Formarán parte de un plan estratégico de intervención en el arco sudeste de Madrid, el que registra mayor vulnerabilidad de la capital.

La oficina está "enraizada en el movimiento vecinal", ha destacado Murgui, que ha señalado que el de hoy es un "día emocionante en el largo camino que hacen los vecinos de Madrid y, más concretamente, los de los distritos del sudeste para recuperar su dignidad y el espacio que les corresponde en la ciudad".

"NO ES EL SUR FRENTE AL NORTE"

"Con esto gana Madrid. No es el sur frente al norte, es la ciudad equilibrada que queremos", ha explicado Causapié desde CentroCentro, donde ha detallado que en el Pleno de este jueves su grupo elevará una proposición para crear esta oficina y darle un compromiso de permanencia, más allá de quién esté gobernando.

Nacho Murgui ha defendido la necesidad de que la Oficina aborde "acciones concretas"a corto, medio y largo plazo, "con propuestas realizables" y con la implicación de todas las administraciones de la mano de las entidades ciudadanas y de los Foros Locales. "Acción, acción, acción y constancia para tener resultados en unos tiempos difíciles donde una vez más los vecinos dan ejemplo de cómo comportarse", ha indicado.

Para Murgui, el punto de inflexión se vivió a mediados de los 90, cuando el movimiento vecinal "plantó cara" dejando claro que los problemas no venían de los jóvenes que habían caído en la heroína sino de diferencias estructurales y por falta de recursos. De ahí nació el Movimiento por la Dignidad del Sur y después el Plan 18.000. Luego llegarían los Planes Especiales de Inversión para el sudeste. Estos planes, ha continuado, han recibido un nuevo impulso con la llegada de Ahora Madrid al gobierno.

COMISIONADO

La oficina deberá ser transversal y contar con otras administraciones para el despliegue de las medidas del plan de reequilibrio, como Estado y Comunidad, ha destacado el delegado.

Al frente de la oficina se pondrá un comisionado, aún no seleccionado. Murgui sí ha avanzado que tendrá que reunirse la mesa para dar con un perfil directivo y con "capacidad de tirar de este carro, que no será tarea fácil".

Causapié, por su parte, ha defendido que no hay utopía más importante que la de la igualdad para que "se viva donde se viva se tengan las mismas oportunidades de vida, empleo, formación, de ser ciudadano de Madrid".

"Este gran proyecto de camino a la igualdad sólo lo podemos hacer juntos los grupos políticos, comprometidos con las organizaciones de vecinos de Madrid y con los agentes económicos y sociales de la ciudad", ha apuntado.

Para el PSOE, esta oficina es una proyecto clave, como se deduce del hecho de que fue incorporado en el acuerdo de presupuestos de 2018. Causapié ha subrayado que "la defensa de la igualdad es el gran proyecto de compromiso de la izquierda de esta ciudad". "Este proyecto está en el ADN de la izquierda pero debemos comprometer a la mayoría de las fuerzas políticas. Queremos contar con todos. No sobra nadie", ha trasladado.

BARRIOS "HARTOS" DE NO SER PARTE DE LA CIUDAD

El presidente de la FRAVM, Enrique Villalobos, ha lamentado que todos los planes anteriores que se han intentado "con las mejores intenciones aunque no siempre con las condiciones deseadas" no han terminado por colocar a la ciudad en la situación de igualdad requerida. "Sigue habiendo barrios descompensados. En el sur estamos hartos de que los barrios estén al servicio de la ciudad y no sean parte de la ciudad", ha sostenido.

"Con esta estrategia esperamos que de una vez por todas cambie la situación y se le dé la vuelta", ha deseado, algo que se conseguirá con lucha, como la que ha caracterizado siempre al movimiento vecinal, diálogo y concertación.

Villalobos ha puesto como ejemplo de desequilibrio que para ir a un punto de un distrito en transporte público haya que pasar primero por el centro de la ciudad y todo porque no hay un transporte adecuado o falta la adecuada carretera.

Concretamente, el presidente de la FRAVM ha puesto sobre la mesa reivindicaciones ya analizadas, como la necesidad de una conectividad ferroviaria en los distritos, para lo que se necesita el concurso de ADIF, o abordar las ratios en los colegios, competencia de la Comunidad.

"La Comunidad aprueba instrucciones con ratios de 45 alumnos en barrios del sur cuando tiene que ser al revés. No se puede meter a 43 alumnos en Villaver, Moratalaz o Vallecas cuando tienen un nivel de fracaso importante y lo que hay que hacer es bajar las ratios a 12", ha defendido, lo que ha sido respondido con aplausos por parte de los vecinos asistentes.

"NO ESTAMOS PARA MÁS ESTUDIOS"

Sí ha dejado claro el presidente de la FRAVM que ya están hechos los suficientes diagnósticos. "No estamos para más estudios", ha lanzado, para hacer una llamada al movimiento vecinal a seguir trabajando y "ser prácticos, ir a lo concreto, porque no se puede estar dando vueltas en debates ideológicos, se necesita con urgencia que la ciudad evolucione".

También ha defendido la necesidad de que la oficina sea muy participada. "No queremos ser gobierno pero sí parte en la toma de decisiones. Vamos a tener que currar un montón, no sólo hacer la carta a los reyes magos. Tenemos que aportar mucho trabajo, no sólo pedir", ha advertido al movimiento vecinal.