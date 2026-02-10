Continúa el aviso rojo por riesgo de desbordamientos en siete tramos del Jarama, el Henares y el Alberche

Los avisos se concentran en la zona de San Fernando, Algete, Aldea del Fresno y Titulcia

Río Lozoya junto al embalse de Pinilla, a 30 de enero de 2026, en Madrid (España). Cuatro presas del Canal de Isabel II (Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas y Pedrezuela) han abierto compuertas estos días para desembalsar de forma controlada ante la prev - Rafael Bastante - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 10 febrero 2026 9:25
MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activos este martes los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama, el Henares y el Alberche, que debido a las lluvias de las recientes borrascas superan actualmente los niveles de riesgo en el caudal a su paso por la zona de San Fernando de Heanres, Algete, Aldea del Fresno o Titulcia.

Según el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, consultado por Europa Press a las 9 horas, el caudal del Jarama a su paso entre San Fernando y Mejorada del Campo es de 2,58 metros, más de uno por encima del límite --1,75--; mientras que en la propia localidad de San Fernando también se sitúa ligeramente por encima de los valores máximos --560,88 frente a 560,70--.

En Valdepeñas el caudal medio es de 4,09, por encima de los 3,50 en que se sitúa el nivel rojo; mientras que en Algete está en 2,88 metros --rojo en 2,15--y en Puente Titulcia se sitúa en 3,29 metros y en descenso, según los valores oficiales de la CHT.

En el resto de ríos, el Henares se sitúa ligeramente por encima de los valores de riesgo a su paso entre Alcalá y Torrejón de Ardoz, mientras que en Aldea del Fresno el río Alberche lleva un caudal medio casi un metro por encima del nivel de alerta roja.

