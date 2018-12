Continúa la tramitación parlamentaria de la nueva Ley de Farmacia tras rechazarse las enmiendas de PSOE y Podemos

Publicado 13/12/2018 13:23:22 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad de PSOE y Podemos al Proyecto de Ley de Farmacia del Gobierno regional, por lo que continúa la tramitación parlamentaria de esta normativa que incluye medidas como la flexibilidad de horario de apertura, siempre que se respete un horario mínimo de atención de 40 horas semanales, y que fomenta la labor asistencial del farmacéutico como agente de salud.

Las enmiendas no han salido adelante con el voto en contra de PP y Ciudadanos, y el voto a favor de PSOE y Podemos, porque lo que la normativa del Ejecutivo madrileño continúa en tramitación.

Entre los 86 artículos del proyecto, se contempla la posibilidad de prestar atención farmacéutica domiciliaria a mayores dependientes o pacientes en situación de vulnerabilidad para realizar seguimiento de sus tratamientos, y de manera complementaria al que llevan a cabo los profesionales del Servicio Madrileño de Salud.

También hay iniciativas para preservar la Farmacia Rural. La posibilidad de realización de horarios continuados de atención al público más acordes con las necesidades de la población y el facilitar la apertura de botiquines, cuando en la población no exista oficina de farmacia, son algunas de ellas.

La propuesta del Gobierno pretende facilitar, además, el tratamiento integral del paciente, incluyendo mecanismos de coordinación y seguimiento farmacoterapéutico entre los centros de salud y hospitales.

Asimismo, el Proyecto de Ley recoge las características de los establecimientos farmacéuticos, las condiciones de dispensación, autorización, y la creación del registro de establecimientos farmacéuticos de la Comunidad de Madrid. Regula también la coordinación institucional y colaboración entre el Servicio Madrileño de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y las oficinas de Farmacia.

Para el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con esta normativa se mejora la compatibilización entre el papel sanitario y la necesaria viabilidad económica de las mismas", así como la posibilidad de realización de horarios continuados de atención al público, permitiendo "la ampliación de horarios sin la necesidad de la contratación de farmaceúticos adjuntos".

"Es un proyecto con vocación de consenso y el Gobierno regional ha demostrado su firme voluntad de dar respuesta a las verdaderas necesidades de la población. Por ello, hemos apostado por gestionar una sanidad pública de la manera más ágil, segura, eficaz y eficiente. Llevamos buena parte de la Legislatura trabajando con esfuerzo e ilusión con este proyecto que nos va a permitir recorrer un nuevo camino y espero que podamos colaborar juntos", ha lanzado a los grupos parlamentarios.

Según ha explicado el consejero, la Comunidad ha recibido las competencias de la prestación farmaceútica y se han producido "números avances en la gestión sanitaria". Así, la norma se adaptada al funcionamiento de crear un marco regulador en los establecimientos farmaceúticos en la región y fortalezca el papel asistencial de los establecimientos.

"INVADE COMPETENCIAS"

La diputada de Podemos Mónica García ha señalado que presentaban esta enmienda a la totalidad porque el papel asistencial no se debe asumir a los farmacéuticos y para que volviera a hacer una nueva regulación de la normativa que se suscribiera sin "invadir" competencias del Sistema Nacional de Salud.

"Esta ley intenta ampliar competencias en Farmacia en detrimento de las competencias del personal de medicina", ha lamentado al tiempo que ha criticado la falta de "recursos" y el recorte de "competencias" que deberían, a su juicio, defenderse".

Por su parte, el diputado socialista José Manuel Freire ha tildado la normativa del Gobierno de "perfectamente innecesaria", ya que no percibe qué es lo que cambia con respecto a la regulada en España o a la de 1998.

"La flexibilidad horaria puede ser regulada por decreto y no se necesita Ley para eso. Respecto a la atención domiciliaria es inaceptable porque permitirá prestar atención asistencial en vivienda a mayores pacientes vulnerables y está fuera de las competencias profesionales de las personas que trabajan en las oficinas de Farmacia", ha sostenido.

Por su parte, el diputado 'popular' Eduardo Raboso cree que el modelo farmacéutico es "ejemplar" con respecto a otros países" y ha lamentado que PSOE y Podemos hayan hecho "todo lo posible" para que la normativa no saliera adelante.

Por último, el diputado de Ciudadanos Enrique Veloso ha criticado que el Gobierno regional "ha gestionado mal" la normativa porque desde su origen "está mal planteada" porque no han logrado, a su parecer, "contar con todos los profesionales ni con los apoyos políticos suficientes". No obstante, ha afeado a PSOE y Podemos que no hayan buscado consensos durante este tiempo y no hayan logrado llegar a acuerdos.