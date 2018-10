Convocan una acampada en Argumosa 11 para impedir un nuevo desahucio en el edificio

Publicado 25/09/2018 18:48:41 CET

La Asamblea Bloques en Lucha de Lavapiés ha convocado una acampada el jueves por la noche en el edificio del número 11 de la calle Argumosa para impedir un nuevo desahucio en ese inmueble.

La asamblea señala que les han comunicado que a partir de las 6 horas del viernes 28 el barrio "estará tomado por la policía para evitar que las vecinas puedan acudir a detener el desahucio y para impedir que los medios de comunicación puedan grabar la intervención policial".

"Si el Gobierno quiere cortar la calle para que no podamos detener el desahucio, allí estaremos desde la noche del anterior. Si el gobierno no puede garantizar el derecho a la vivienda, seremos nosotros quienes lo garanticemos. Ante leyes criminales que vulneran el derecho a la vivienda, no nos dejan otra opción más que desobedecer dichas leyes", han apostillado.

LEY DE VIVIENDA

Los convocantes recuerdan que la semana pasada la Ley de Vivienda elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca fue aceptada a trámite por el Congreso.

"Esta ley no solo garantiza el derecho a la vivienda, sino que además pone fin a décadas en las que las políticas de vivienda en España han estado dirigidas a favorecer y alimentar la especulación. En caso de que esta ley se apruebe en los próximos meses, se pondría fin a los desahucios en Argumosa 11 porque dicha ley no permitiría subidas de los alquileres de un 300% ni que los propietarios mantengan las viviendas vacías", han apuntado.

La Asamblea Bloques en Lucha de Lavapiés ha recordado que cuatro familias han sido expulsadas ya del edificio y los propietarios de los pisos "los ha destrozado para hacerlos inhabitables, los han tapiado, los ha puesto verjas y ha contratado un sistema privado de alarmas".

"Consideramos que esta actitud es anticonstitucional y atenta contra la función social de la vivienda y, por tanto, los especuladores que llevan a cabo estas prácticas deberían ser juzgados por violar el artículo 47 de la Constitución. Expulsar a familias, subir los alquileres un 300% y tapiar y destrozar las viviendas. Tenemos que pararles", indican.

Por lo tanto, exigen al Gobierno que mientras la Ley de Vivienda de la PAH se encuentre en trámite parlamentario se detengan todos los desahucios del país que no cuentan con alternativa habitacional y se establezca una moratoria a los contratos de alquiler para que se renueven de forma automática durante un año.

También conminan al Ayuntamiento de Madrid que, tras haberse comprometido a garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad, inicie de manera inmediata "el proceso de expropiación del edificio de Argumosa 11". "La expropiación no sólo resuelve el problema social, sino que es un aviso a navegantes de nuevos procesos especulativos", consideran.

Según explican la asamblea, para conseguirlo el Consistorio podría usar el mismo método que el aplicado en los edificios de Peironcely 10 (el edificio fotografiado por Robert Capa en la Guerra Civil) y en Velintonia (la casa de Vicente Aleixandre).