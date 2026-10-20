Convocan una protesta universitaria contra la participación de Milei "y su agenda propagandística" en un acto en la URJC - URJC POR LA PÚBLICA

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma URJC por la Pública ha convocado este miércoles una protesta universitaria en el campus de Vicálvaro, a las 12.30 horas, contra la participación del presidente de Argentina, Javier Milei, y su "agenda propagandística" en el acto de apertura DE la 10ª Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca.

"Queremos expresar nuestro firme rechazo a la visita del presidente de la República Argentina", ha trasladado la plataforma en un comunicado, en el que ha señalado que la escuela austriaca de economía "no es una teoría consolidada y carece de consenso sobre su validez" y que su "desproporcionada presencia institucional y difusión solo se explica por la financiación privada y por un vector de clase".

En lo económico, han subrayado que Javier Milei representa "la rama más radical de esta escuela, el anarcocapitalismo" y han señalado que Argentina se ha convertido en "su laboratorio con un coste social ya medible --millones de personas, especialmente niños, se encuentran bajo el umbral de la pobreza--, costes que ni la estabilización macroeconómica ni el respaldo financiero condicionado del FMI podrán disfrazar eternamente".

Consideran que la presencia en la universidad del presidente argentino en la URJC "no es la de un académico más", sino que es un jefe de Estado en ejercicio que llega a Madrid "con una agenda propagandística que pretende apoyar a la ultraderecha en periodo preelectoral" lo que, a su juicio, supone "un intento de injerencia electoral".

"Por si fuera poco, el señor Milei representa la negación de los valores sobre los que se construye la universidad pública. Ha calificado la justicia social como aberración y la ha descrito como injusta y violenta, cuando es precisamente ese principio el que permite a miles de personas acceder a la educación superior con independencia de su origen. Tampoco se puede obviar su ataque sistemático a la igualdad y a la diversidad, valores que defendemos desde la universidad pública", han denunciado desde la plataforma.

APUNTAN QUE MILEI TIENE "UN CONFLICTO ABIERTO" CON LAS UNIVERSIDADES

Por ello, consideran que es "preocupante" que sea una universidad pública la que acoja en un acto a este mandatario cuyo gobierno mantiene "un conflicto abierto" con el sistema universitario público de su país. En concreto, apuntan que en Argentina estudiantado, personal, docentes y rectores llevan meses movilizándose para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y para denunciar "unos recortes que amenazan a su funcionamiento".

Por ello, exigen que la URJC tenga en cuenta todos estos motivos y cancele la invitación a Milei, así como su participación en cualquier acto que se celebre en sus instalaciones y sino que el Rectorado "se 2desvincule pública y expresamente de ella", además de hacer pública la información sobre qué costes asume la universidad de esta visita. Asimismo, piden que se garantice el derecho de la comunidad universitaria a manifestar su rechazo "sin sanciones ni restricciones".