Convocan en San Lorenzo una concentración para pedir endurecimiento de las penas para conductores borrachos y drogados

Publicado 26/10/2018 15:36:45 CET

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un conjunto de personas bajo el lema 'Tolerancia cero al alcohol en la conducción' y '#PorUnaLeyJusta' han convocado este sábado, 27 de octubre, en San Lorenzo de El Escorial una concentración para pedir 'Justicia para Ana', una joven que murió en un accidente en junio al ser embestido su vehículo un conductor que "triplicaba la tasa de alcohol".

La concentración, convocada por los familiares y amigos de la víctima, en la Plaza de la Constitución, tiene como objetivo "luchar por Ana" y por "todas las victimas" que han fallecido a causa de "conductores borrachos o drogados".

Según ha informado a Europa Press la hermana de la víctima, Laura Herrera, el accidente se produjo el 13 de junio, en la carretera de San Lorenzo de El Escorial (municipio en cuyo polideportivo trabajaba Ana), hacia Alpedrete.

La fallecida tenía 37 años y una hija de tres años. "Volvía de trabajar. Iba en su coche, un Seat Ibiza. El accidente se produjo en el kilómetro 4, una recta con total visibilidad y sin obstáculos. Esta persona, que llevaba un coche potente, y que triplicaba la tasa de alcohol, con 0,80, invadió el carril de mi hermana. Mi hermana falleció a causa del impacto", ha asegurado.

La hermana de la fallecida ha explicado que al conductor en cuestión "no le pasó nada", "pasó unas horas en el calabozo" y "ya está en la calle". "Le han retirado el carnet como medida preventiva a la espera de juicio. Hemos recogido firmas, anexando nuestra petición a la de Justicia para Paula, que estaba en change.org, para pedir tolerancia 0 de alcohol en la conducción y que se aumenten las penas", ha indicado.

FIRMAS EN EL CONGRESO

En este punto, ha relatado que las familias afectadas por accidentes de tráfico a causa de conductores con positivo en tasas de alcohol o drogas, han tenido contactos con los grupos políticos del Congreso de los Diputados, y que han procedido a la entrega de las firmas, al superar los 300.000 apoyos.

"No puede ser que una persona mate a otra y que, al no tener antecedentes, ni siquiera entre en prisión. La imprudencia es que se suban al coche sabiendo que han bebido, y lo que pueden provocar. Ellos, solo ellos, tienen la decisión de ponerse al volante sabiendo que no están en condiciones de hacerlo y al tomar esta decisión producen estos accidentes que en nuestro opinión nos son tales, sino asesinatos", ha lamentado.

La hermana de Ana ha señalado que es la segunda vez que su familia "se enfrenta a una tragedia derivada del alcohol o las drogas", ya que en 2006 su padre sufrió "un atraco por un drogadicto" cuando se encontraba trabajando en una sucursal bancaria.

"Le dispararon por la espalda. La bala le seccionó el intestino delgado por tres secciones y la vena iliaca. Estuvo en la UCI con pronóstico muy grave e ingresado en planta más de un mes", ha relatado.

Como consecuencia de los hechos, "tiene la incapacidad permanente" debido a las secuelas. El atracador, según ha explicado, fue capturado e ingresó en prisión preventiva (tenía un historial con más de 25 antecedentes).

Cuando salió el juicio y a pesar de que su padre le reconoció, salió absuelto "por falta de pruebas" (y se le indemnizó por los tres años y medio que pasó de prisión).

"Con estos antecedentes, nuestras esperanzas en la justicia son muy escasas pero no tenemos más remedio que luchar por Ana y por todas las victimas que como ellas mueren a causa de conductores borracho o drogados, se lo debemos", ha concluido.