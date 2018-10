CPPM acusa a Seguridad de querer aprobar el convenio de la Policía "por la espalda y con los sindicatos minoritarios"

Publicado 16/10/2018 12:43:26 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del sindicato policial CPPM, Marino Perales, ha acusado al área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, con Javier Barbero a la cabeza, de pretender sacar adelante el convenio para el Cuerpo "por la espalda y con los sindicatos minoritarios".

CPPM, mayoritario en el Cuerpo, se ha concentrado junto con el resto de sindicatos presentes en la Policía Municipal en la Plaza de la Villa, donde no han tenido ocasión de cruzarse con el delegado del área, Javier Barbero, que ha decidido salir por la puerta de atrás de la sala de comisiones para evitar situaciones como la del escrache producido en una protesta similar. En esta ocasión algunos de los concentrados han decidido grabar con sus móviles a periodistas que se encontraban en la Plaza de la Villa.

"Estamos aquí para protestar y mostrar nuestro rechazo a que el Ayuntamiento pretenda imponernos el preacuerdo que fue rechazado por una mayoría de los policías de Madrid. Quieren hacerlo ahora por la espalda y con el consentimiento de los sindicatos minoritarios", ha rechazado Perales.

Desde CPPM critican que la propuesta que está encima de la mesa no recoja subidas lineales. "Somos discriminados con respecto a otros colectivos del Ayuntamiento. Se nos está negando una subida salarial lineal, una subida de nivel, no se nos reconoce una reclasificación que nos da la ley con carácter retroactivo y, sobre todo, se limita la conciliación y no se garantiza para nada el reconocimiento de la libranza de nuestros días", ha explicado. El sindicalista ha avanzado que ni CPPM ni CSIT validarán el preacuerdo ya presentado.