Cristina Mejías y Julia Huete, Premios Comunidad de Madrid Estampa 2019

Publicado 17/10/2019 20:36:44 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha concedido el Premio Comunidad de Madrid Estampa 2019 a la artista Cristina Mejías por su obra 'We're stepping on the bottom of the sea', de la galería José de la Fuente de Santander, y a la artista Julia Huete por su obra 'Pájaro', de la galería Nordés de Santiago de Compostela.

Según ha explicado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la obra 'We're stepping on the bottom of the sea' es una caja de embalaje reconvertida en armario donde se guardan una recopilación de objetos que han formado parte del cuerpo de distintos proyectos, y que "a la vez han supuesto un proceso de aprendizaje para la creación de otras obras".

Así, ha detallado que dentro de este armario-caja hay también elementos que forman parte de proyectos futuros, intentos y pruebas que configurarán nuevas piezas.

Cristina Mejías (Jerez de la Frontera, España, 1986) ha mostrado su obra en numerosas exposiciones, tanto individuales como colectivas, dentro y fuera de España; y ha participado en ferias internacionales como ARCO Lisboa (2018) o Estampa (2017). Recientemente ha sido seleccionada para Generaciones 2020 (La Casa Encendida, Madrid, 2020) y BlueProject Foundation (Barcelona, 2020).

La obra 'Pájaro' de Julia Huete (Ourense, 1990) es un bordado sobre lino que refleja la "abstracción que trabaja la artista en diferentes soportes, utilizando diversas técnicas de las que se sirve para incrementar el carácter expresivo de las piezas".

Su trabajo se define por composiciones sencillas en las que cuestiones como la "relación de equilibrios entre pesos compositivos, la lírica formal y la poética de los materiales son medio y centro del mensaje".

Su trabajo ha sido expuesto de forma colectiva desde el año 2013 en diversas muestras en Galicia, la Kvit Gallery de Copenhague o el Centro Centro en Madrid. En 2018 realizó su primera exposición individual en la galería Nordés de Santiago de Compostela. Su obra se encuentra en colecciones como la Colección María Cristina Masaveu Peterson, Colección Oliva Arauna, y Diputación de Ourense y de A Coruña, entre otras.

El jurado de este año ha estado formado por director general de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, Gonzalo Cabrera Martín; subdirector general de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, Antonio Javier Sánchez Luengo; director del Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, Manuel Segade Lodeiro; y directora de la Casa Encendida, Lucía Casani.

El Premio Comunidad de Madrid-Estampa, creado en 2008, tiene como objeto premiar la singularidad de uno o varios trabajos de los artistas que participan en la feria.

La obra ganadora es adquirida por el Gobierno regional a la galería con la que trabaja el artista y va destinada a la Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid, con sede en el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo.

Así, forman ya parte de esta colección obras de los premiados en las anteriores ediciones de los Premios Comunidad de Madrid-Estampa: Tania Blanco (2018), Guillermo Mora (2017); Pere Llobera (2016), Rosalía Banet,(2015), Mateo Maté (2014), Paco Guillén (2013), Carlos Irijalba (2012), Nico Munuera y Mona Hatoum (2011), Txomin Badiola, Artists Anonymous y Pat Andrea (2010), Luis Gordillo, Fernando Bayona y José Luis Santallana (2009) y Vicente Blasco (2008).