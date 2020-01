Cs confirma que habrá presupuestos participativos pero en 2 años y Vox amenaza con no apoyar ningún presupuesto más

Actualizado 17/01/2020 11:09:36 CET

Villacís matiza que Vox se abstuvo, no apoyó los presupuestos, y Ortega Smith señala a Almeida como quien les garantizó que no habría más presupuestos participativos

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Coordinación Territorial, Participación Ciudadana y Transparencia, Silvia Saavedra, ha contestado a Vox que los presupuestos participativos volverán pero diseñados en dos años, lo que ha supuesto que el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, haya amenazado con no apoyar ningún presupuesto más.

Esta posición de Vox que ha sido contestada fuera de micrófono por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que les ha recordado que se abstuvieron, no votaron a favor.

"Para los próximos presupuestos le van a pedir el voto a la izquierda. Es una tomadura de pelo que se incumpla una de las razones por las que se apoyó el presupuesto, porque no iba a haber más convocatorias de presupuestos participativos. Llame al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y pregúntele", ha retado Ortega Smith en la comisión del ramo.

"Nunca hemos dicho que no vamos a continuar con los presupuestos participativos", ha replicado Silvia Saavedra. En 2019 no los sacaron adelante para desatascar la "bola de nieve" de proyectos firmados por el anterior Gobierno pero es un sistema que en Cs apoyan porque "es algo que funciona".

LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE CARMENA FUERON "UN CHURRO"

La edil sí ha matizado que no los sacarán adelante "como en la etapa de Manuela Carmena porque eso fue un churro, una birria" sino que se irá a presupuestos participativos "en dos años, con informe técnico, jurídico y memoria" dado que "es una buena forma de acercarse a la participación ciudadana ".

"Vamos a tomarnos en serio a los ciudadanos. El proyecto se realizará en dos años para dar más seguridad jurídica", ha indicado Silvia Saavedra, que ha rematado diciendo que no sabía quién les había transmitido que no se iba a continuar con los presupuestos participativos porque en ellos no hay "nada ideológico".

La respuesta no ha gustado a los concejales de Vox. Su portavoz ha llegado a señalar al alcalde como quien les aseguró que no habría más ediciones de presupuestos participativos una vez que los contratos se extingan en junio de este año. El compromiso, según Ortega Smith, era que "no hubiera más convocatoria, ni con fórmulas diferentes".

Ortega Smith ha defendido que en Vox sí cumplen con sus compromisos, como está haciendo en Andalucía y Murcia, mientras que para otros "las palabras no valen nada". Esto le ha llevado a encararse con el PSOE por "pactar con separatistas y filoetarras" para llegar a la Presidencia del Gobierno, algo propio de "quien no tiene palabra".