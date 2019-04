Cs se opone a entregar la Medalla de Oro de la ciudad a la Mesa por el Blindaje de las Pensiones y PP se reserva el voto

Publicado 22/04/2019 12:25:33 CET

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cs se ha opuesto este lunes en la comisión de Cultura a que se entregue la Medalla de Oro de la ciudad el próximo 15 de mayo a la Mesa por el Blindaje de las Pensiones, mientras que el PP se ha reservado el voto hasta el Pleno del día 30. Ahora Madrid y PSOE sí han votado a favor.

Por otro lado, han salido por unanimidad las propuestas de Medallas de Oro al mago Juan Tamariz, al dibujante El Roto y a la cantaora Carmen Linares.

La portavoz de Cultura de Cs, Sofía Miranda, ha explicado a la prensa tras la comisión que no es un 'no' a "esas personas que luchan por los derechos de todos sino a las formas de la alcaldesa, que no lo ha consensuado con los grupos y es un 'no' al momento", en plena campaña por las municipales y autonómicas.

Miranda ha señalado que en los tres años anteriores el jefe de gabinete de Carmena se ponía en contacto con los grupos para pedirles opinión sobre las medallas y eso, en periodo electoral, "sería fundamental, por cortesía". A eso ha sumado que "tradicionalmente no se dan a ninguna entidad vinculada a sindicatos y partidos" y en este caso "está vinculada a partidos de la izquierda".

La alcaldesa, Manuela Carmena, entregó sus primeras Medallas de Oro de la ciudad como regidora en mayo de 2016. Los destinatarios del máximo galardón de la capital fueron entonces para el diplomático Ángel Sanz Briz, a título póstumo, conocido como el 'Ángel de Budapest'; a la asociación Madres contra la Droga y al psiquiatra Diego Figuera. Precisamente Carmena 'tentó' a Figuera para ir en su lista pero finalmente se decantó por Íñigo Errejón ocupando el puesto tres de Más Madrid Comunidad.

Un año después, en el San Isidro de 2017, Carmena entregó la Medalla de Oro en el día grande de la ciudad al músico Rosendo, la actriz Carmen Machi, al patinador Javier Fernández y a la Federación de Entidades y Centros para la Integración y Ayuda de Marginados (FACIAM).

El año pasado se entregaron las medallas de oro más feministas. Fueron a parar a la actriz Concha Velasco, a las jugadoras de hockey femenino de Club de Campo, a la ingeniera industrial del CSIC Elena García Armada y a la activista de los derechos LGTBI Boti García Rodrigo.