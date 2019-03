Cs peatonalizará calles secundarias como Hortaleza e incluirá la glorieta de Carlos V al eje cultural Prado-Recoletos

Publicado 31/03/2019 11:00:24 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y candidata de esta formación a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha aseverado que entre sus proyectos para Madrid en caso de ser la próxima regidora de la capital está el de peatonalizar diversas calles secundarias, como Hortaleza, e incorporar la glorieta de Carlos V al eje cultural Prado-Recoletos.

En una entrevista con Europa Press, Villacís ha asegurado que su intención es llevar a cabo "una intervención tanto urbanística como de movilidad" que una el eje Prado-Recoletos con la glorieta de Carlos V, la Fábrica de Tapices y varios ministerios para que "las personas no se queden solo en los tres museos, que entiendan que Madrid es toda una continuidad".

"Se habla mucho del eje Prado-Recoletos y parece que acaba en Atocha, pero es que el eje cultural de Madrid no acaba ahí. Tiene que ir más allá, y nosotros vamos a intervenir en Carlos V", ha explicado, para añadir a continuación que formarían así parte de este eje cultural la Real Fábrica de Tapices y el Panteón de Hombres Ilustres, entre otros".

Además, Villacís ha recordado que las peatonalizaciones estaban en el programa de la formación 'naranja' en 2015 y también estarán en el que conformen para los próximos comicios del 26 de mayo. Su intención es peatonalizar Hortaleza, y extender la peatonalización de Fuencarral desde Tribunal a la Glorieta de Bilbao en una "apuesta clara" por peatonalizar calles secundarias.

"Hay que ampliar las zonas de peatonalización. Eso sí funciona. Madrid Central no", ha indicado, para apuntar a continuación que "el Ayuntamiento habla ahora de emisiones", algo que considera "curioso" porque "ha dejado de hablar de contaminación". "Si habla de contaminación tiene que reconocer que ha subido un 7,41 por ciento en diciembre de 2018 con respecto a diciembre de 2017", ha desgranado.

Por ello, Villacís entiende que "Madrid Central no ha servido para luchar contra la contaminación", pues afecta al 1,2 por ciento de los vehículos que circulan por la capital, y se reduce el "34 por ciento" de la contaminación de ese 1,2 por ciento de vehículos.

MADRID CENTRAL, REVERTIR Y MANTENER

Así, Begoña Villacís considera que Madrid Central puede "mejorarse, y mucho". "Ahora tendríamos que estudiar los indicadores... se tienen que revertir algunas cosas pero se pueden llegar a mantener otras", ha apuntado.

En esta línea, ha señalado que "no puede ser que los partidos presenten como programa revertir lo que han hecho otros, porque es un gasto enorme para los ciudadanos". "Lo inteligente es decir que las cosas que hayan funcionado bien", se mantienen, y "las malas", se revierten.

Además, ha precisado que el proyecto de Ciudadanos para la movilidad de Madrid "no solo será un proyecto de centro, como el de Ahora Madrid, que en la periferia no ha hecho nada". "Nuestro programa tendrá la óptica del ciudadano, de las cosas que influyan en el ciudadano", ha precisado.

EL "FOCO" EN LOS BARRIOS

Entre otras cuestiones, intervendrán en los barrios con diversas estrategias. Será en ellos donde los 'naranjas' pongan "el foco", y "no tanto en el centro de Madrid". Sobre la limpieza en la capital, Villacís propone "resolver los contratos de limpieza".

"Haremos unos contratos dirigidos a una correcta evaluación de una ciudad limpia. Mi limpio va a ser mucho más limpio que el Madrid de Carmena, y para eso vamos a tener unos criterios de evaluación de la limpieza de Madrid que serán los más exigentes", ha planteado.

En este sentido, Villacís propone además introducir la tecnología en la limpieza, ya que "no puede ser que se hayan invertido cero euros en innovación".

IMPUESTOS, "AL MÍNIMO"

En materia de política fiscal, Villacís propone "bajar los impuestos al mínimo", algo que "se puede". "Hemos hecho las cuentas y nos salen. No tiene sentido un Ayuntamiento con un superávit obsceno y con los impuestos más altos, es ilógico", ha señalado. Así, bajarán el IBI al mínimo y eliminarán la plusvalía municipal mortis causa, "la de las herencias".

También quieren "estructuras de incentivos fiscales para que grandes empresas acudan a Madrid". "En ese sentido seré una embajadora de Madrid, no del Begoñismo; me parece bien que Carmena vaya al Vaticano tres veces, pero tiene que haber una correlación entre lo que visitas fuera y los distritos; no tiene sentido que esté más en el Vaticano que en Moratalaz", ha apuntado.

Preguntada sobre la posibilidad de que la capital acoja unos Juegos Olímpicos, Begoña Villacís ha indicado que este es "el viejo sueño de Madrid" y que a pesar de no llevarlo en el programa "es un sueño irrenunciable".

En cuanto a Madrid Nuevo Norte, Villacís ha asegurado que su formación es "el partido que menos complejos ha tenido para hablar del desarrollo de la zona norte". "Soy la única que se ha expresado con rotundidad, pero mi operación Nuevo Norte no tiene nada que ver con la de Ahora Madrid", ha precisado.

Aún así, ha indicado que "si lo llevasen al Pleno, lo apoyaría, pero luego la mejoraría", pues ayudaría a la capital a "subir un peldaño a nivel ciudades". "Necesitamos esas oficinas, ese espacio, y puede ser un entorno muy atractivo para esas ciudades", ha remarcado.