Cs pide plan anticontaminación único y coordinado y PP cree que Madrid Central provoca una peor calidad de aire

Publicado 11/12/2018 13:48:50 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha pedido este martes que exista un plan anticontaminación único que sea coordinado por todas las administraciones y el PP ha asegurado que Madrid Central provoca una peor calidad del aire, ya que se mueve a otras zonas cercanas al centro de la ciudad.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha criticado que el Ayuntamiento de Madrid planteara que Madrid Central iba a ser la "solución a todos los problemas de contaminación y de salud" y ya se ha puesto en marcha en menos de diez días el escenario 2 de contaminación.

"Mañana no van a poder circular por la M-30 los coches sin distintivo ambiental y no lo tienen las personas que no lo hayan solicitado y aquellos coches más antiguos que corresponden a las familias más humildes, que no han podido comprar ese coche eléctrico. Mañana Ayuntamiento y Comunidad les invitan a que se busquen la vida", ha lamentado.

En este punto, el portavoz de la formación 'naranja' regional se ha mostrado preocupado por la movilidad y el transporte en la Comunidad, que "semana tras semana los madrileños tarden en desplazarse por falta de alternativas del Gobierno regional" y por la "irresponsabilidad" tanto del Ejecutivo madrileño como del Consistorio.

"Esta guerra de egos entre -- la alcaldesa de Madrid-- Manuela Carmena y -- el presidente de la Comunidad de Madrid-- Ángel Garrido, entre Transportes y Fomento y Ayuntamiento, esta guerra de políticos la pagan siempre millones de madrileños. Metro llega más tarde con frecuencias mayores, con huelga un día sí y otro también y cada día estamos más atascados por falta de planificación y coordinación", ha criticado.

Al mismo tiempo, Aguado ha señalado que Cercanías también continúa siendo una "lotería" para los ciudadanos que no saben "si van a llegar a tiempo a un examen"; por ejemplo. Por ello, la formación 'naranja' propone "un plan de movilidad a 10 años coordinado entre todos los ayuntamientos y las administraciones".

"Tiene que haber un plan anticontaminación único, no 17. No tiene sentido que un transportista que venga de Alcalá tenga que cruzar tres planes anticontaminación distintos a lo largo del día y tratamos de llamar al sentido común. La contaminación no se ha reducido, ha aumentado y pedimos más planificación y menos improvisación", ha reiterado.

Al ser preguntado sobre si considera que Madrid Central ha provocado que se activen los protocolos anticontaminación, Aguado ha afeado que prometieran que en "Serrano se iba a respirar aire de la Sierra", cuando en menos de diez días se ha puesto en marcha el protocolo anticontaminación y lo que va a hacer esta medida no es acabar con la polución sino "reemplazarla".

Por ello, el portavoz de Ciudadanos en la región ha determinado que si se quiere luchar contra la contaminación se debe hacer "en todos los municipios y no trasladándola a barrios periféricos". "Hay que esperar a que empiecen a multar y veremos las consecuencias de este caos", ha augurado.

Por su parte y en la misma línea, el portavoz 'popular' en la Cámara regional, Enrique Ossorio, ha sostenido que Madrid Central va a provocar que la contaminación se mude a zonas limítrofes del centro de Madrid, cuando las personas que utilizan el coche lo hacen "por necesidad y no por capricho".

"Y no estamos de acuerdo con las prohibiciones ni de tener alternativas y Madrid Central no tiene el objetivo de mejorar la calidad del aire, va a conseguir pero calidad del aire en su conjunto en la Comunidad", ha lamentado.

Asimismo, ha destacado que el PP durante los últimos veinte años que gobernó en Madrid "tomó medidas de calidad del aire" y "ahora sería peor" si los 'populares' "no hubieran hecho ciertas medidas", como las del soterramiento de la M-30 o la construcción de Madrid Río.

También, ha resaltado que el Ejecutivo madrileño vaya a aumentar de cuatro a seis los escenarios del protocolo marco de calidad del aire con el objetivo de establecer un marco homogéneo en todos los municipios de la región así como para evaluar en todo momento como está funcionando.

PSOE INSISTE EN CONSENSO

Por otro lado, la portavoz de Podemos, Clara Serra, ha reconocido que Madrid Central lleva "poco tiempo" funcionando, pero que, a pesar de ello, ha demostrado que "es un éxito" y que se están registrando menores porcentajes de contaminación en zonas de las afueras del centro o que la Empresa Municipal de Transportes está registrando "récords máximos en el uso del transporte público y contribuye a que los ciudadanos utilicen el transporte público".

Para el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, el Gobierno regional "tiene que buscar espacios comunes sobre el consenso y trabajar conjuntamente" para reducir el uso del vehículo privado a la hora de moverse por las ciudades.

"Hay que hacer políticas activas de movilidad sostenible y hablar con claridad qué es lo que queremos y hay que combinar Cercanías, Metro y autobuses y esto requiere mucho consenso y mucho tiempo. No se puede pensar que a partir de febrero se va a reducir la contaminación a partir de una medida que se ha tomado por muy bien que esté tomada", ha sostenido.