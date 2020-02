Cs, PP y Vox transforman el Observatorio de la Ciudad en órgano de transparencia y deja atrás su carácter participativo

Más Madrid cuestiona la imposición a Cs de las posiciones ideológicas "de los amigos de Georgie Dann" y a Villacís le dicen que no cree en el Observatorio porque no lo ha visto, como a 'Nessie'

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cs y PP, con el apoyo de Vox, han transformado el Observatorio de la Ciudad en un órgano de transparencia dejando atrás su carácter participativo, con el que se dotó en el anterior Gobierno, presidido por Manuela Carmena.

Los votos de PP, Cs y Vox, con el rechazo de Más Madrid y PSOE con sendas enmiendas a la totalidad, han aprobado el nuevo reglamento del Observatorio, que deroga el anterior. La delegada de Participación y Transparencia Ciudadana, Silvia Saavedra, ha comenzado su intervención citando a Séneca para justificar el salto de órgano de participación ciudadana a otro de transparencia, tal y como nació en 2006, con la Administración Gallardón.

LA MÁQUINA DE LA VERDAD

"Nunca se deberían haber dejado esas funciones. Fue creado en 2006 para evaluar y observar la acción municipal", ha declarado desde el atril del Salón de Pleno. Desde allí ha atacado el reglamento aprobado por el anterior Gobierno, con el que cree que pretendía ocultar la supervisión de la acción municipal porque era tanto como "la máquina de la verdad" e iba a sacar a la luz "las mentiras de Manuela Carmena". A eso ha sumado que las cinco sesiones del Observatorio han tenido un coste de 158.000 euros.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido que "49 personas no son representativas" y ha añadido que no cree en el modelo hasta ahora existente en lo que respecta al Observatorio. Ha dejado las funciones de participación a Foros Locales o Madrid Decide. "Es una herramienta para ustedes (para la oposición), para que nos puedan medir", ha justificado.

Después de decir que no cree en el reglamento hasta ahora vigente, el concejal de Más Madrid Nacho Murgui le ha comparado lo que le pasa con el Monstruo de Lago Ness, "que no cree en él porque no lo ha visto" invitándole a que hubiera ido a alguna de las sesiones del Observatorio.

LA REAL ACADEMIA DE LA CALLE

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha comenzado su intervención definiendo lo que es "un chiringuito según la RAC, la Real Academia de la Calle". "En el argot popular, un chiringuito es un recurso público que nos cuesta un riñón a todos cuando carece de función de servicio público y sólo interesa al bolsillo de algunos".

Ortega Smith ha apoyado la derogación del hasta ahora reglamento porque no es más que "un fraude democrático que pretende sustituir la representación real". Tras escucharle, Murgui le ha contestado que algo que sí costó dinero a los contribuyentes fue la Fundación para la Promoción del Mecenazgo, en la que estuvo al frente el líder de Vox, Santiago Abascal.

El concejal socialista Pedro Barrero ha basado su enmienda a la totalidad en que el proyecto de reglamento que defiende el Gobierno no es más que "una desnaturalización del órgano". Con la supresión de su función de participación, Madrid "se pone a la cola de Europa" porque existen órganos de estas características en Irlanda, Francia, Bélgica, Australia o Canadá. Y de fondo no hay más que "una maniobra política para satisfacer los cuatro votos que necesitan para todo", en referencia a Vox.

LOS CHIRINGUITOS DE GEORGIE DANN

En la misma línea ha ido el concejal de Más Madrid Nacho Murgui, que ha espetado que Cs "sigue los dictados de los amigos de Georgie Dann, por lo de los chiringuitos". Sus primeras palabras han sido para reconocer el trabajo de los vecinos que han participado en el Observatorio, "a pesar de las dificultades, desprecios e insultos por algunos de los concejales que se sientan en estos bancos".

Esta derogación, según Murgui, es otro "momento cumbre del episodio de desmantelamiento de la participación ciudadana" aunque ahora Cs se lo vaya a 'cargar' por mandato "de sus socios ultra de gobierno" y haciéndolo "de manera ideológica, autoritaria y sin rigor". "Lo hacen en función del dogmatismo ideológico pero no el suyo, el de otros", ha espetado a Villacís.

Ese desmantelamiento viene acompañado de "la supresión de los presupuestos ciudadanos con la excusa de la poca participación", cuando pueden "mejorar sus mecanismos de ejecución". "A este paso van a eliminar hasta los plenos", ha lanzado. También ha lamentado la eliminación de turno vecinal en los plenos de distrito y la "nebulosa" en la que están envolviendo a los Foros Locales "a dictados de los amigos de Georgie Dann" eliminando los dinamizadores y limitando los asuntos a abordar.