Cs registra una iniciativa para que haya controles en Barajas como la exigencia de PCR para entrar en la región

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha registrado este lunes una iniciativa en la Cámara regional para que se lleven a cabo controles sanitarios en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas como la exigencia de PCR a los viajeros procedentes de los países más afectados con una previsión de 24-48 horas para evitar riesgos.

Así lo ha anunciado el portavoz de Cs, César Zafra, en una rueda de prensa telemática, al considerar que desde el Gobierno central las medidas que se están tomando son "muy insuficientes". A su juicio, es un "primer paso" pero son necesarios controles "más exhaustivos" teniendo en cuenta cómo se contagia este virus.

En concreto, han registrado una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que quieren instar al Gobierno central de llevar a cabo medidas preventivas sanitarias con los usuarios, especialmente los provenientes de destinos internacionales, para prevenir la entrada de visitantes susceptibles de ser portadores del Covid-19.

Las medidas propuestas van enfocadas en rellenar un formulario en formato electrónico con posibilidad de completarlo tanto a través de una aplicación de teléfono móvil como en el control de acceso, la toma de temperatura por medio de cámaras térmicas a todos los usuarios del aeropuerto y la creación de un registro de contacto de turistas por si fuese necesario realizar un seguimiento de contagio.

Asimismo, piden que se haga entrega de mascarillas y guantes al descender de la aeronave, que haya una regulación de las esperas en toda la zona aeroportuaria tanto interiores como exteriores con señalización de rutas y marcadores de distancia de seguridad, que se establezca un canal de comunicación con los Sistemas de Salud de las distintas comunidades autónomas y se exija PCR a los viajeros procedentes de los países más afectados con una previsión de 24-48 horas para evitar riesgos.

Zafra ha expuesto que en varios vuelos no se ha tomado la temperatura a los viajeros y no se les ha preguntado nada, por lo que considera que rellenar el formulario, pasar todos los controles y la toma de temperatura tiene que ser "obligatorio" y "necesario" y no solo hacer una "inspección visual" como ha propuesto el Gobierno central, algo que ha tildado de "insuficiente".

Por ello, piden al Ejecutivo de España estar coordinados con otras comunidades porque "mucha gente coge avión desde otra parte del mundo, llega a Barajas y puede irse a otra comunidad" y cree que debe haber un control y coordinación para avisar cualquier tipo de problema.

"Espero que tengamos la voz unida desde la Asamblea de Madrid a la hora de pedir que Barajas no se convierta en un coladero que no nos intenten vender ese triple control que a todas luces es insuficiente", ha zanjado el portavoz 'naranja'.