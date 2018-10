Cs se reúne con padres afectados por Madrid Central y pide su paralización al no haber condiciones mínimas de movilidad

Publicado 23/10/2018 12:00:26 CET

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, Ignacio Aguado y Begoña Villacís, respectivamente, se han reunido este martes con la Plataforma Acceso Familias (PAF) que agrupa a las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de los colegios afectados por Madrid Central y han solicitado que se paralice Madrid Central hasta que no haya unas condiciones "mínimas" de movilidad.

En concreto, se han reunido con estos padres y miembros del Consejo Escolar del Colegio Santa Isabel la Asunción. Allí, Villacís ha señalado que le parece "mentira" que queden 30 días para la implantación de Madrid Central y que "nadie haya visto el borrador salvo Ahora Madrid", sin que tampoco los padres conozcan "cómo van a poder ir sus hijos al colegio". "Esa es la transparencia de la que alardea Ahora Madrid. Me parece de una insensibilidad absoluta", ha criticado.

Dado que la PAF se va a reunir con la delegada del área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, Villacís ha adelantado que van a hacer la petición de que "enseñe ya el borrador y que empiece a contestar a todos los colectivos que les están haciendo preguntas porque quedan solo 30 días". También, pedirán que tenga "una especial sensibilidad" con los padres y con los niños.

"Nosotros lo vamos a llevar al Pleno y a pedir que no se implante Madrid Central hasta que no haya solución para hosteleros, restauradores, padres, y hasta que no tengan todo atado que no lo hagan; porque están experimentando con vidas, no han hecho estudio de impacto y juegan con la vida de las personas. ¿Hago tres transbordos para ir a recoger a un niño con 39 de fiebre? Que tengan un poco de sentido común y que empiecen a jugar con otras cosas pero no con la vida de estas personas", ha sostenido.

Por su parte, Aguado ha asegurado que le "preocupa mucho" esta situación porque se trata de la libre elección de centro "que está garantizada a nivel autonómico" y se tiene el "derecho a elegir el centro de salud del centro y tener las mismas condiciones y capacidad que el resto".

"Por eso nos preocupa esta improvisación del Gobierno de Manuela Carmena, que dejen a miles de familias con esta incertidumbre sobre qué van a hacer con sus hijos, qué va a pasar en determinados supuestos como decía antes Begoña Villacís cuando uno tiene fiebre. Hay mucha causística que no está resulta y nos encontramos ante una opacidad absoluta", ha criticado.

"BANDAZOS DE CARMENA"

Por ello, el portavoz de Ciudadanos en la región ha asegurado que desde su grupo en la Comunidad de Madrid van a estar alineados con su grupo en el Ayuntamiento y van a exigir la paralización de Madrid Central hasta "que se cumplan una serie de condiciones y se garanticen unas condiciones de movilidad mínimas para las familias y para los comerciantes que quieren seguir teniendo abierto su negocio y que ven con mucha preocupación estos bandazos del Gobierno de Carmena".

Aguado también ha lamentado la "descoordinación brutal" que existe, a su parecer, entre el Gobierno regional y el Consistorio ya que "prácticamente no se hablan y no comparten iniciativas ni un plan de lucha contra la contaminación".

En este punto, uno de los padres afectados pertenecientes al Consejo Escolar del Colegio Santa Isabel la Asunción y uno de los portavoces de la Plataforma José Luis Castellano ha aseverado que ellos no necesitan "certidumbre", sino "soluciones definitivas" y garantizar el acceso libre a los colegios para seguir ejerciendo su derecho de escoger el centro que quieren para sus hijos.

En las diferentes reuniones que han mantenido con el Consistorio, este padre ha asegurado que no han recibido ninguna "solución", aunque ha celebrado que ahora parece haber una "cierta sensibilización" por parte de Sabanés, al haberse comprometido a reunirse con ellos este miércoles.

Y es que, la única solución que atisban estos padres es "el libre acceso al colegio", porque el Consistorio a desoído todas las soluciones que ha propuesto este colectivo. Entre algunas de las soluciones que propusieron se encuentra la reserva de plazas dentro y fuera del perímetro, que les apoyaran económicamente para una ruta escolar o que haya pasillos con policías "que en vez de multar" favorezcan la entrada hacia los colegios.

"Se van a ver afectados todos los niños que estén escolarizados en el perímetro de Madrid Central, desde el 23 de noviembre todos estos niños estarán discriminados con respecto a otros", ha lamentado.