Cs, a través de Participación, dio instrucciones para que no se retiraran pancartas contra violencia machista en Juntas

Recurso de una pancarta contra la violencia machista en la Junta Municipal de Chamberí. - MÁS MADRID - Archivo

Todas las Juntas presididas por el PP decidieron retirarlas aunque estaban mandatadas por los plenos a partir de propuestas de los Foros Locales

El área delegada de Participación y Transparencia, con Silvia Saavedra (Cs) al frente, dictó una instrucción para que no se retiraran las pancartas contra la violencia machista en las Juntas Municipales, ha confirmado la propia edil en la comisión de Vicealcaldía, aunque todos los distritos presididos por el PP decidieron descolgarlas.

El pasado mes de junio las Juntas presididas por el PP tomaron esta decisión aunque la instalación de estas pancartas se aprobó por unanimidad en la anterior legislatura a propuesta de los Foros Locales.

Fuentes del PP explicaron en su momento que retiraban las pancartas que colgaban de las Juntas de Distrito, tanto las de 'Welcome refugees' como las dirigidas contra las violencias machistas, porque la colocación de banderas y estandartes en los edificios institucionales está regulada por ley. Situación distinta es que para una ocasión puntual y especial, por ejemplo, en el Orgullo, se permita la instalación pero no de forma permanente, añadían.

Silvia Saavedra ha insistido en la comisión en su "máximo compromiso con los distritos". "Creo en los distritos como la Administración más próxima a los ciudadanos. Trabajaré en esa coordinación con los distritos", ha contestado la delegada después de ser preguntada por la concejala de Más Madrid Marta Gómez Lahoz.

La edil de Más Madrid ha puesto sobre la mesa la "descoordinación vivida este verano", que ven con preocupación, y ha instado al Gobierno a actuar para "dejar de presenciar espectáculos de desconfianza, como la retirada de pancartas en algunas Juntas", las presididas por el PP, no las de Cs.

Otro ejemplo de descoordinación ha sido la relativa "a la continuidad o no de los Foros Locales", la existencia de Puntos Violeta pero no en todas las fiestas o "la censura en los distritos a ciertos grupos contratados" cuando algunos miembros del Gobierno declaraban a posteriori que no estaban de acuerdo con esa medida. "Llame a capítulo a los presidentes de las Juntas", ha recomendado Gómez Lahoz a Saavedra.

La delegada de Cs ha contestado culpando al anterior Gobierno, de Ahora Madrid, de casos de descoordinación previos como en "la cesión de locales a entidades independentistas" o con actos a favor del gobierno venezolano, lo que ha provocado las sonrisas de la bancada de Más Madrid. "Creemos en los distritos", ha terminado.