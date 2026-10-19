CSIF convoca paros parciales en la educación madrileña y exige a la Comunidad reunir la mesa sectorial

Un cartel durante una concentración de CSIF por la huelga educativa, a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). CSIF Educación Madrid convoca huelga del 14 al 16 de octubre en la enseñanza pública no universitaria. El sindicato exige de forma independie - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado la convocatoria de paros parciales entre los docentes de la enseñanza madrileña para los días 20, 22, 26 y 30 de octubre, exigiendo además a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que reúna a la mesa sectorial.

Estos paros coincidirán con las entradas de los turnos de mañana de 9 a 11 horas; y con el vespertino de 17 a 19 horas. Así, advierten e la Consejería de Educación de que si no atiende a sus demandas antes de acabar el año, en 2027 la 'marea verde' continuará con sus movilizaciones hasta conseguir mejorar las condiciones de los profesores y lograr una "educación de calidad".

CSIF ha subrayado que, tras el "éxito" de las jornadas de huelga de la semana pasada, convoca ahora estos paros parciales entre el profesorado público como un paso más en el "calendario de movilizaciones" para trasladar su rechazo por las políticas educativas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, apunta en un comunicado.

El sindicato ha resaltado que estos paros parciales son "una manera eficaz de presión" al Gobierno madrileño tras los días pasados de huelga. Así, agradecen el apoyo de la comunidad educativa pero reconocen que son los docentes quienes asumen el descuento salarial de la huelga, y por eso deben ser ellos quienes deciden qué se negocia y qué acuerdo es suficiente.

CSIF ha recordado que, entre sus principales demandas, destaca un complemento de capitalidad que aumente la retribución de los docentes y compense la diferencia entre salarios y el alto coste de vida en la región. Además, subrayan otras demandas como la eliminación de la burocracia innecesaria, aumentar el número de profesores y reducir las ratios.

"CSIF Educación Madrid va a continuar dando la batalla mientras la Comunidad de Madrid no se siente a negociar las reivindicaciones que llevamos tiempo exigiendo. Es urgente que se convoque ya la Mesa Sectorial de la Educación de la Comunidad de Madrid: de lo contrario, CSIF seguirá mostrando su rechazo a las políticas de Díaz Ayuso", han remachado desde el sindicato.

La educación pública madrileña comenzó a mediados de la semana pasada una huelga con la que buscan presionar para mejorar las condiciones del personal docente y reforzar la calidad de la enseñanza.