CSIF urge a la Consejería a crear nuevos órganos judiciales y planes de actuación para aquellos con más carga de trabajo

Publicado 15/03/2019 11:43:43 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha remitido un escrito a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid en el que alerta de la "elevadísima carga de trabajo" que soportan los juzgados de la región y pide la creación de nuevos órganos judiciales y la adopción de planes de actuación en aquellos con mayor carga de trabajo.

Desde CSIF, explica en un comunicado, lleva "mucho tiempo denunciando la grave situación por la que atraviesan muchos de los órganos judiciales de la Comunidad por su elevada carga de trabajo como consecuencia del incremento significativo de entrada de asuntos judiciales que se ha experimentado en los últimos años". "Una tendencia que, lejos de mejorar, está empeorando", ha relatado.

A esta situación ha contribuido a su juicio "el escaso número" de órganos judiciales creados en los últimos años, que no ha acompañado al incremento de población experimentado en la Comunidad, y la "demora" en el nombramiento de funcionarios interinos para cubrir muchas de las plazas vacantes existentes, bajas, licencias, entre otras cuestiones

Esta realidad, "además de provocar el colapso de muchos de nuestros órganos judiciales, genera climas laborales inadecuados y situaciones de estrés que afectan directamente al desarrollo del trabajo y a la salud laboral de los trabajadores, quienes en muchas ocasiones se ven obligados a realizar jornadas que exceden con creces el horario establecido".

La misiva recuerda datos de la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2017 (los últimos disponibles), que refleja que los juzgados de primera instancia han incrementado el número de asuntos ingresados en un 7,58 por ciento respecto al año anterior, mientras que la pendencia se ha elevado en un 10 por ciento. El sindicato augura que los datos "serán peores en 2018 y en 2019, ya que no parece que se esté produciendo un cambio de tendencia".

Para CSIF es "evidente que hay determinadas jurisdicciones que están soportando una carga desmesurada, lo que podría provocar el colapso si no se adoptan medidas eficaces". "No podemos obviar que la creación de nuevos juzgados siempre ha ido muy por detrás de las necesidades reales y, como consecuencia de la crisis económica, entre los años 2010 a 2018 no se crearon órganos judiciales", señala el presidente de CSIF Justicia Madrid, Juan José Carral, en su escrito.

El TSJM cuantifica las necesidades de la Comunidad de Madrid en 100 nuevos juzgados unipersonales, entre los cuales se deberían crear, sólo en Madrid capital, 27 juzgados de primera instancia, 25 Sociales, y 8 mercantiles.

No obstante, desde CSIF son "conscientes de que la puesta en marcha de nuevos juzgados debe hacerse de manera progresiva, por lo que es necesario el establecimiento de un plan plurianual a través del que se programe el crecimiento de la planta judicial en función de las necesidades más urgentes".

Asimismo, CSIF solicita la adopción de medidas de carácter "paliativo" que permitan reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales que atraviesan mayores dificultades, mediante la implementación de planes de actuación que establezcan complementos retributivos asociados a la prolongación voluntaria de la jornada laboral o productividad, así como establecer personal de refuerzo en aquellos juzgados donde la pendencia sea "más elevada".